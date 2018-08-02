KAPATILAN KARŞI GAZETESİ'NE YÖNELİK FETÖ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KAPATILAN Karşı Gazetesi çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı. Gazetenin sahibi Turan Ababay'ın da aralarında bulunduğu 11 gazeteci için, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "Terörle mücadele eden kamu görevlilerinin kimliğini açıklama" suçlarından 7.5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karşı Gazetesi yönetici ve çalışanları Turan Ababay, Alaattin Akkaşoğlu, Emrah Direk, Murat Kazancı, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Ufuk Emir Köroğlu, Kutlu Esendemir, Emre Erciş,ve Mehmet Bozkurt ile bu şüpheliler ile yoğun irtibatı bulunduğu belirtilen Değer Özergün hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Karşı Gazetesi'ne yönelik soruşturmanın 25 Aralık sürecinde yaptığı algı operasyonu üzerine başladığı, soruşturmanın gazetenin tüm çalışanlarına değil, sorumlu düzeydeki kişilere ve haberi yapanlara yönelik olarak başladığı kaydedildi. Karşı Gazetesi ve internet sitesinin 17/25 Aralık olarak bilinen dönem sonrasında FETÖ/PDY terör örgütünün amacı doğrultusunda algı faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulduğu savunulan iddianamede, 25 Aralık süreci sonrası gazetenin internet sitesinde Fuat Avni ile yapılan röportajın yayınlandığı kaydedildi.

ÇİÇEK SAKSILARINA GİZLENMİŞ CD İÇİNDE HABERLER

Gizli tanık Ayçiçek'in ifadesi göre TUSKON'un danışman firmasında Yusuf isimli bir kişinin CD içinde getirdiği haberlerin, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem ile şüpheliler Emre Erciş ve Ufuk Köroğlu'na verildiği iddia edildi.

Gizli tanık Ayçiçek'in iddianameye yansıyan iddiasına göre TUSKON'un danışman firmasının zaman zaman gazeteye yollanan çiçeklerin saksıları ve çikolata kutularına gizlenmiş CD'ler üzerinden de gazeteye haberler gönderildi.

İddianamede gizli tanık Ayçiçek'in, gazetenin sahibi Turan Aydoğdu'nun bu belgeleri yayınlanmasını istemediği halde Eren Erdem'in, hükümeti düşüreceği, Lahey'de savaş suçlusu olarak yargılatacağı gerekçesi ile belgeleri savunduğu, tartışmalar sonucunda belgelerin bazılarının yayınlandığı, bazılarının da yayınlanmadığını söylediği belirtildi. BYLOCK İLE YOĞUN İRTİBAT TESPİT EDİLDİ

Gazetenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında bazı haberler ve paylaşımlara da yer verilen iddianamede, şüpheliler hakkında 2016 yılında hazırlanan MASAK raporuna da yer verildi. Gazetenin internet sitesinin ortağı olan şüpheli Alaaddin Akkaşoğlu'nun iki ayrı GSM hattına ByLock yüklediği belirtilen iddianamede, Akkaşoğlu'nun iki hattı üzerinden ByLock'a toplam bin 392 kez erişim sağladığı kaydedildi. Karşı Gazetesi çalışanı olmayan gazeteci Değer Özergün'ün şüphelilerden Ufuk Emin Köroğlu ile örgüt kapsamı faaliyetleri içinde olan yoğun görüşmesi nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği belirtilen iddianamede, Özergün'ün, 3 hatına ByLock yüklediği, bu hatlar ile ByLock'a 63 bin 541 kez bağlantı sağladığı belirtildi. İddianamede, Özergün'ün Koza - İpek'in sahibi Akın İpek ile olan yazışmalarına da yer verildi.

FUATAVNİ İLE RÖPORTAJ

Şüpheli Emre Erciş'in MASAK raporuna göre FETÖ terör örgütü üyesi şahıslarla para trafiği olduğu, örgüte müzahir kişilerle irtibatının tespit edildiği, 'Haramzadeler', 'Başçalan' hesaplarından yazılan mesajları haberleştirdiği belirtildi. Şüphelilerden Mehmet Aydoğmuş'un isminin 'Muhammet Fethullah' olduğu, 23 Aralık 2015 tarihinde mahkeme kararı ile adını Mehmet olarak düzelttiği, 'fuatavni' hesabını kullanan birisi ile röportaj yaparak yayınladığı, ByLock isimli uygulamayı kullandığı kaydedildi.

Şüpheli Mehmet Bozkurt'un dosyası ayrılan Eren Erdem'den sonra gazetenin iki numaralı ismi olduğu, telefonuna yüklediği Bylock'a bin 34 kez bağlantı sağladığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, “Şüphelinin hattını ortak kullanıma açması sonucu yanında bulunan diğer şüpheli Murat Kazancı tarafından şüphelinin hattı ile ByLock uygulamasına bağlandığı kanaatine varılmıştır" denildi.

İddianamede şüpheli Murat Kazancı'nın ByLock uygulamasını Adsl numarasına yüklediği, şüpheli Kutlu Esendemir'in gazetenin genel koordinatörü olarak görev yaptığı, gazetede FETÖ/PDY terör örgütü amaçları doğrultusunda yoğun algı faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi. Şüpheli Emrah Direk'in yoğun olarak ByLock kullandığı kaydedilen iddianamede, şüpheliler Ufuk Emin Köroğlu ve Değer Özergün'ün, “Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla ve “Terörle mücadele eden kamu görevlilerinin kimliğini açıklama" suçundan 1 yıl 3 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.