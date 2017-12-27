HABER

Kapatılan üniversitenin akademisyenlerine 'FETÖ' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 09:04 | Son Güncelleme 5 saat önce

OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 54 şüpheli gözaltına alındı.

Kapatılan üniversitenin akademisyenlerine 'FETÖ' operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kapatılan üniversitede çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 26'sı kadın 54 şüpheli yakalandı. 117 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıca soruşturma bünyesindeki 1 kişinin de daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. (AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon istanbul FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Okuyucu Yorumları 15 yorum
Taraf olmayanlar bertaraf ediliyor. Korku imparatorluğu.
BU ADAMLARI SİZLER FETOCU YAPTINIZ ONLAR SİZLERE UYDU FETOCU OLMUŞLARDI SİZLER KURTULDUNUZ DOKUNULMAZLIGINIZ OLDUGUNDAN SÜRÜNSÜN GARİBANLAR
@vural1946 o zındıkları kimse fetö yapamaz. kendileri istemeden zorla olmaz.cezalarınıda en ağır şekilde çekeceklerdir
TÜRKİYEDE ADAM KOYMADINIZ DIŞARDAN ASKER MEMURMU İTAL EDECEKSİNİZ YOKSA
@vural1946 türkiyede fazlasıyla eleman var.zaten o fetö öküzünün adamlarının hepsi soru hırsızlığı sonucunda oralara gelen yetersiz ve seviyesiz insanlardı.o hırsızların atılması gerçekten yeterli olanların gelmesi çok daha güzel olacaktır.sen demi onlardansın
bitiremedınız fetöyü be ama artık sanırım muhalıflere geldı sıra yakında sızede gelecek merak etmeyın bu düzen böyle gıtmez
@karakemal1944 fetö öküzüde bitecek.senin muhalif dediklerin hainler onlarda bitecek bu ülkeye bu millete hainlik edenlerin hepsi bitecek cezalarınıda çekecekler
@nejmitut sız kendınızı ne sanıyonuz bız cumhuroyet cocuguyuz anladınmı sızn gücünüz yetermı
@nejmitut muhalıf ne demek acaba sen bılıyomuzun herkes ak partılı olmak dıye bır kayıt yok ak partılı olmıyan muhalıftır bunu öğren bır kere ben ak partılılere haın dıyormuyum ama sen muhalıflere dıyenılıyosun cok ayıp ve yazık
kentsel dönüşüm gibi bir şey...arsa aynı, ama eski binalar yıkılıp yerine yenileri yapılıyor...benim tahminim feto yine aynı feto, sadece elemanlar değişiyor gibime geliyor..
BU ÜNİVERSİTEYİ BİTİREN SİYASİLERİN ÇOCUKLARI BAKAN ÇOCUKLARI ONLARA BU VİRÜS BULAŞMAMIŞ DİMİ SADECE AKP DE YOK FETO DİMİ NE İSTEDİLERDE VERMEMİŞTİNİZ KENDİ AĞZI İLE İTİRAF ETMEDİMİ
15 temmuz da darbe girişiminde bulunan fetoş cu generallere rütbeyi muhalefet vermedi herhalde. Beraberce yürüdüler beraberce ıslandılar beraberce BALYOZ dediler ERGENEKON dediler VATANSEVER askerleri içeri atıp fetoş un uşaklarına rütbe verdiler.Bu rütbeleri verip 15 temmuz a sebep olanlar bu milletin yüzüne hala nasıl bakıyorlar. Çözüm süreci, Dinler arası diyalog ve Türkçe olimpiyatları fetoş projeleridir ve uygulayıcısı da 16 yıldır iktidarda olmakla öğünen akape hükümetidir. fetoş u besleyip büyüten ve methiyeler dizen kendileridir. BUNLARIN HESABI SORULMAYACAK MI SANMAKTADIRLAR.
Bitmedi mi bu fetocular daha, ne çok fetocu varmış. Bunlar yapılanırken hükümet bunları hiçmi görmemiş. Bir değil iki değil yüz binlerce fetocu var demekki, bu kişilere kimler görev verdi. Bu gibi tiplere verilen görevlerle darbeye maruz kaldı bu memleket Şehitlerimiz var gazilerimiz var. Halkmı çekecep bu ızdırabı. Ne olacak bu böyle, neler oluyor? Ne zaman biticek?
@aisik_2014 Kardeşim 15 temmuz da darbe girişiminde bulunan fetoş cu generallere rütbeyi muhalefet vermedi herhalde. Beraberce yürüdüler beraberce ıslandılar beraberce BALYOZ dediler ERGENEKON dediler VATANSEVER askerleri içeri atıp fetoş un uşaklarına rütbe verdiler. Bu rütbeleri verip 15 temmuz a sebep olanlar bu milletin yüzüne hala nasıl bakıyorlar ve bu millet bunlara hala nasıl inanıyor. Çözüm süreci, Dinler arası diyalog ve Türkçe olimpiyatları fetoş projeleridir ve uygulayıcısı da 16 yıldır iktidarda olmakla öğünen akape hükümetidir. fetoş u besleyip büyütenler kendileridir.
KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne, üniversitenin diğer programlarındaki öğrencileri ise İstanbul Üniversitesi'ne yerleştirildi. Çalışanları ve öğretim üyeleri ne olmuştu? Bu virüs öğrencilere bulaşmadı mı da herkesin giremediği İstanbul Ünv. yerleştirildi..?Bu okuldan mezun olan MV çocukları nerede?
Diğer Haberler
Ardahan'da inanılmaz görüntü! Saçları bile dondu...

Ardahan'da inanılmaz görüntü! Saçları bile dondu...

Bomba iddia! Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü sürpriz

Bomba iddia! Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü sürpriz

Kaymakamlığın acil çağrısı sonrası köylüler hepsini topladı!

Kaymakamlığın acil çağrısı sonrası köylüler hepsini topladı!

'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması

Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması

Canan Karatay'a büyük şok

Canan Karatay'a büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.