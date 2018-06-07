Kapatılan üniversitenin çalışanlarına FETÖ'den gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kapatılan Melikşah Üniversitesinin 6 çalışanı yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla daha gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melikşah Üniversitesinin 8 çalışanının örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle'ı kullandıkları tespit edildi.
Bunun üzerine zanlılar hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı adreslere düzenledikleri operasyonda M.İ, M.A, O.D, D.P.S, K.Y. ve F.A'yı gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan H.K. ve S.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!
KYK borcu silinecek mi? KYK affı 2018 yılında gelecek mi? Erdoğan açıkladı
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Seks gurusunun en yakınındaki kişi skandalları bir bir anlattı...
Mürekkep balığından hamile kaldı!
Defineci terörü! Tarihi manastırı delik deşik ettiler
Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu
Yunanistan'dan darbeci askerlere ilişkin son dakika açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum