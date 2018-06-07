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Kapatılan üniversitenin çalışanlarına FETÖ'den gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de, kapatılan Melikşah Üniversitesinin 6 çalışanı gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kapatılan Melikşah Üniversitesinin 6 çalışanı yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla daha gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melikşah Üniversitesinin 8 çalışanının örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle'ı kullandıkları tespit edildi.

Bunun üzerine zanlılar hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı adreslere düzenledikleri operasyonda M.İ, M.A, O.D, D.P.S, K.Y. ve F.A'yı gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan H.K. ve S.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
6 gözaltı FETÖ Kayseri Melikşah

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