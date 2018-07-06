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Kapatılan YARSAV'ın başkanı Arslan hakkındaki FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'ın FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Arslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Arslan, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı, Arslan hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan açılan bir başka davanın, mevcut davayla birleştirildiğini belirterek, bu kapsamda tanık beyanı alınacağını söyledi.

Birleşen dava dosyası kapsamında soruşturma aşamasında beyanı alınan Gökhan A. tanık olarak dinlendi.

FETÖ üyeliği nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını belirten tanık Gökhan A, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için Çanakkale'de adli makamlara ifade verdiğini kaydetti.

Asker olduğunu, yaklaşık 10 yıl önce Ankara'ya tayin olduğu bildiren Gökhan A, burada Necip isimli örgüt abisiyle tanıştığını anlattı.

Söz konusu örgüt abisinin kendisini Danıştay'da hakimlik yapan "Mert" kod isimli bir başka örgüt abisine götürdüğünü belirten Gökhan A, bu kişinin sanık Arslan'a benzediğini ancak o olmadığını savundu.

Tanık Gökhan A, "Darbe girişiminden sonra internette çıkan haberlerde YARSAV Başkanı Murat Arslan'ın kelepçeli fotoğrafını gördüm. Ankara'da bulunduğum yıllarda 4 ya da 5 kez görüştüğüm Danıştay'daki cemaat abisine benziyordu. Bunun üzerine gittim ifade verdim." dedi.

Sanık avukatlarının sorusu üzerine tanık Gökhan A, "Sanığın, söz konusu cemaat abisine benzediğini söyledim, o olduğunu söylemedim." ifadesini kullandı.

Daha sonra söz alan sanık avukatı, tanığın beyanlarının üzerine kurulu birleşen dosyanın tamamen çöktüğünü, bu nedenle derhal beraat verilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının savunmanın ardından ara karara yönelik mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların olması" ve "bu aşamada adli kontrol şartlarının yetersiz" kalacağı gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Arslan'ın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Arslan'ın uygulama üzerinden yaptığı yazışma içeriklerinin dava dosyasına kazandırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianamede, FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasında Arslan'ın da yer aldığı ve YARSAV'da üstlendiği görevle örgütün amacı doğrultusunda eylemlerde bulunduğu belirtiliyor.

Arslan'ın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da iddianamede yer alıyor.

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ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü murat arslan üye olmak YARSAV

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