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Kapatılan yol kaymakamın talimatıyla açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 18:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır Sur ilçesine bağlı Kayayolu köyünde yaşanan gerginlik yüzünden muhtar tarafından kapatıldığı iddiası üzerine harekete geçen Sur Kaymakamlığı yetkilileri, yola çekilen tel örgüleri kaldırarak yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Kayayolu köyünde yaşanan gerginlik yüzünden muhtarın köy yolunu kapattığı iddiası üzerine harekete geçen yetkililer Sur Kaymakamı Bilal Özkan’ın talimatıyla yeniden yolun açılmasını sağladı.

Kapatılan yol kaymakamın talimatıyla açıldı

Diyarbakır Sur ilçesine bağlı Kayayolu köyünde yaşanan gerginlik yüzünden muhtar tarafından kapatıldığı iddiası üzerine harekete geçen Sur Kaymakamlığı yetkilileri, yola çekilen tel örgüleri kaldırarak yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Kayayolu köyünde yaşanan gerginlik yüzünden muhtarın köy yolunu kapattığı iddiası üzerine harekete geçen yetkililer Sur Kaymakamı Bilal Özkan’ın talimatıyla yeniden yolun açılmasını sağladı. Yolun muhtar tarafından kapatılması iddiası üzerine bunun kabul edilemez olduğunu belirten Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bilal Özkan, “Belediyemizin fen işlerine vatandaşı mağdur eden bu uygulamayı derhal gidermeleri talimatını verdim. Muhtarla konuştum akrabalarıyla husumeti giderme sözünü aldık” dedi.

Kapatılan yol kaymakamın talimatıyla açıldı

Kapatılan yol kaymakamın talimatıyla açıldı

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