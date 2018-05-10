Kapatılan Zaman gazetesi eski başyazarı Ünal'ın yargılanması

FETÖ elebaşı Gülen'den talimat almadığını, gazetecilik faaliyeti yüzünden yargılandığını iddia eden Ünal, "Savcılık makamı hakkımda hazırladığı iddianameye 17 köşe yazımı koymuş. Bu yazıların 11 tanesi 2011-2012 yılına ait yazılar. Ben o yıllarda madem darbe yapılmasını istiyordum neden benim hakkımda o yıllarda işlem yapılmadı. 2013 yılında Türkçe Olimpiyatları'nın programına katılan dönemin Başbakan'ı Fethullah Gülen'i Türkiye'ye davet edip, "Bu hasret bitsin" diyordu. Böyle bir dönemde darbe imasında bulunmuş olabileceğim düşünülemez." dedi.

Mahkeme Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mağdur sıfatıyla şikayetçi olduğu davada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 29,5 yıla kadar hapis istenen Ali Ünal'a hakkındaki iddialarla ilgili sorular yöneltti.

Çok sayıda kitap yazmış bir gazeteci olduğunu anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün kuruluşundan itibaren anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler içinde olduğu iddia ediliyor. O zaman bu oluşuma bugüne kadar destek olan, tüm cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlar yargılanmalı. Ben hiçbir zaman hiçbir örgüt içerisinde yer almadım. Yaklaşık iki yıldır tutukluyum, sağlık sorunlarım var, tahliyemi talep ediyorum. Tutuklandıktan sonra muhafaza altına alınan 47 bin liranın iade edilmesini istiyorum." diye konuştu.

- "Çalar saat olarak kullandım"

Mahkeme başkanının yakalandığında üzerinde bulunan cep telefonu ile ilgili sorularını yanıtlayan Ünal, "Bu telefonu ABD'de birisinden aldım, ama kimden aldığımı hatırlamıyorum, bu telefonu sadece çalar saat olarak kullandım." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz, Ünal hakkında basın yayın kuruluşlarında çıkan bazı haberleri hazırlayan Hasan Polat ve Nurettin Veren'in dinlenmesini talep etti.

Ünal'ın avukatı Ayşe Süheda Ünal ise Polat ve Veren'in dinlenmesi talebini kabul ederek, "Veren, 30 yılı aşkın süre bu yapının içinde yer aldı, bu nedenle dinlenmesini biz de istiyoruz." ifadesini kullandı.