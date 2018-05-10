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Kapatılan Zaman gazetesi eski başyazarı Ünal'ın yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:01 | Son Güncelleme

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal'ın yargılanmasına devam edildi

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ali Ünal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı Ayşe Süheda Ünal duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mağdur sıfatıyla şikayetçi olduğu davada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 29,5 yıla kadar hapis istenen Ali Ünal'a hakkındaki iddialarla ilgili sorular yöneltti.

Ünal savunmasında hakkındaki iddiaların tümünün asılsız olduğunu savunarak, hiçbir örgüte üye olmadığını öne sürdü.

FETÖ elebaşı Gülen'den talimat almadığını, gazetecilik faaliyeti yüzünden yargılandığını iddia eden Ünal, "Savcılık makamı hakkımda hazırladığı iddianameye 17 köşe yazımı koymuş. Bu yazıların 11 tanesi 2011-2012 yılına ait yazılar. Ben o yıllarda madem darbe yapılmasını istiyordum neden benim hakkımda o yıllarda işlem yapılmadı. 2013 yılında Türkçe Olimpiyatları'nın programına katılan dönemin Başbakan'ı Fethullah Gülen'i Türkiye'ye davet edip, "Bu hasret bitsin" diyordu. Böyle bir dönemde darbe imasında bulunmuş olabileceğim düşünülemez." dedi.

Çok sayıda kitap yazmış bir gazeteci olduğunu anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün kuruluşundan itibaren anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler içinde olduğu iddia ediliyor. O zaman bu oluşuma bugüne kadar destek olan, tüm cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlar yargılanmalı. Ben hiçbir zaman hiçbir örgüt içerisinde yer almadım. Yaklaşık iki yıldır tutukluyum, sağlık sorunlarım var, tahliyemi talep ediyorum. Tutuklandıktan sonra muhafaza altına alınan 47 bin liranın iade edilmesini istiyorum." diye konuştu.

- "Çalar saat olarak kullandım"

Mahkeme başkanının yakalandığında üzerinde bulunan cep telefonu ile ilgili sorularını yanıtlayan Ünal, "Bu telefonu ABD'de birisinden aldım, ama kimden aldığımı hatırlamıyorum, bu telefonu sadece çalar saat olarak kullandım." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz, Ünal hakkında basın yayın kuruluşlarında çıkan bazı haberleri hazırlayan Hasan Polat ve Nurettin Veren'in dinlenmesini talep etti.

Ünal'ın avukatı Ayşe Süheda Ünal ise Polat ve Veren'in dinlenmesi talebini kabul ederek, "Veren, 30 yılı aşkın süre bu yapının içinde yer aldı, bu nedenle dinlenmesini biz de istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa ait cep telefonunun IMEI numarasının bildirilmesine, Hasan Polat ve Nurettin Veren'in tanık olarak ifadelerinin alınmasına, Ünal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kapatılan Zaman gazetesinin başyazarlığını yapan Ali Ünal, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 Ağustos 2016'da Uşak'ın Eşme ilçesinde tutuklanmıştı. Ünal hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 29,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Ali Ünal FETÖ/PDY Sanık uşak Zaman gazetesi

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