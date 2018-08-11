HABER

Kapatılma kararı alınan sığınmacı kampları boşaltılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

GAZİANTEP, Adıyaman ve Mardin'de 34 bin 180 sığınmacının barındığı 5 geçici barınma merkezinin boşaltılmasına başlandı.

Kapatılma kararı alınan sığınmacı kampları boşaltılıyor

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP, Adıyaman ve Mardin'de 34 bin 180 sığınmacının barındığı 5 geçici barınma merkezinin boşaltılmasına başlandı. Sınır hattında bulunan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 bin 900 sığınmacının barındığı kamptaki 400 kişi taşındı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen talimatta 23 bin 95 Suriyeli sığınmacının barındığı Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 sığınmacının yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 sığınmacının bulunduğu Mardin Midyat'taki kampların kapatılacağı bildirildi. Talimat üzerine geçici barınma merkezlerinde barınan Suriyeli sığınmacıların taşınmasına başlandı. Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki kampta barınan 5 bin 900 sığınmacının tahliyesine başlandı. Kapta bulunan 400 kişilik 60 aile, yerleştirilecekleri yerlere götürüldü.
İslahiye'deki geçici barınma merkezine 6 yıl önce eşiyle birlikte geldiğini belirten Eyhem Ekta, "Suriye'deki iç savaş öncesinde Halep Üniversitesi'nde Arapça Edebiyatı bölümünde mezun oldum. İç savaşın başlamasıyla Suriye'nin İdlib kentinde 2012 yılının Mart ayında buraya eşimle birlikte geldim. 6 senedir bu kampta kalıyorum. Burada iki çocuğum oldu. Oğlumun adı Halit, kızım adı ise Elit'tir. Buraya alışmıştık, kampın kapanmasına üzülüyoruz. İslahiye alışmıştık, İslahiye halkını seviyoruz" dedi.
Gaziantep, Adıyaman ve Mardin'deki sığınmacıların ay sonuna kadar taşınıp, 5 geçici barınma merkezinin kapatılması hedefleniyor.
FOTOĞRAFLI

Kapatılma kararı alınan sığınmacı kampları boşaltılıyorKapatılma kararı alınan sığınmacı kampları boşaltılıyorKapatılma kararı alınan sığınmacı kampları boşaltılıyorKapatılma kararı alınan sığınmacı kampları boşaltılıyor

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...
Dünya şampiyonu sporcu, Erciş'te coşkuyla karşılandıDünya şampiyonu sporcu, Erciş'te coşkuyla karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Kabe'de inanılmaz anlar!

Kabe'de inanılmaz anlar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Apartmandan gelen gizemli seslerin sırrını kimse çözemedi

Apartmandan gelen gizemli seslerin sırrını kimse çözemedi

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500 polis alacak! İşte PMYO 2018 yılı polis alımı için başvuru şartları!

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500 polis alacak! İşte PMYO 2018 yılı polis alımı için başvuru şartları!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.