Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, trende 360 yolcu olduğunu açıkladı.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor.
Araçla ulaşımın güç olduğu kaza yerine ekiplerin sevki sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ve de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilediği belirtildi.
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Çok sayıda yaralı var. Olayda ölenler de oldu ama net rakam şu anda veremiyoruz. Arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Vali Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu an bölgeye ulaşmaya çalışıyorum. Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız olay yerinde. Şu anda yaralılarımızın büyük kısmı bölgeden; bölge çok zor bir bölge. Yürüyerek ancak gidilebiliyor. Yaralılarımız hem helikopterlerimiz olay yerinde. İnşallah yaralılarımızı en kısa sürede hastaneye ulaştırıp tedavilerini sağlayacağız. Yaralılarla ilgili net bir bilgi yok. İnşallah en kısa zamanda ulaşacağız. (Hayatını kaybedenlerin olduğu iddiası) Bize de öyle bilgiler geldi. Ama net bir bilgi ulaşmadığı için ölü sayısı hakkında bilgi veremeyeceğim."
Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, kaza yerinde trenin 5 vagonunun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 5 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdahale gerekir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı alarma geçti. Tren kazasının yaşandığı bölgeye gitmek için İtfaiye Daire Başkanlığından 7 tane kurtarma aracı ve 24 personel bölgeye gönderildi.
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