Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, trende 360 yolcu olduğunu açıkladı.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor.

Araçla ulaşımın güç olduğu kaza yerine ekiplerin sevki sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ve de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilediği belirtildi.

TEKİRDAĞ VALİSİ CEYLAN: PALETLİ ARAÇLAR SEVK EDİYORUZ

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Çok sayıda yaralı var. Olayda ölenler de oldu ama net rakam şu anda veremiyoruz. Arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." açıklamasını yaptı.