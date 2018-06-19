Kapıkule yurt dışından gelenleri karşılamaya hazır

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı başta Kapıkule olmak üzere diğer sınır kapılarında, yurt dışında yaşayan vatandaşların yaz tatili için ülkeye gelişiyle temmuz ayından itibaren oluşması beklenen yoğunluğa karşılık verebilmek için çeşitli önlemler alındı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan çok sayıda vatandaş, okulların tatil olmasıyla izne ayrılarak yaz tatilini memleketlerinde geçirmek için ülkeye gelmeye başladı.

Vatandaşların yola çıkması, geçiş yapılan güzergah üzerinde yoğunluğa neden oluyor. Binlerce kilometrelik yolu kat ederek Türkiye sınırına ulaşanlar, zaman zaman gümrüklerde yoğunluk oluşturuyor.

- "Gümrük işlemleri eskiye göre daha kısa sürede tamamlanıyor"

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ''gurbetçi sezonu"nun başladığını söyledi.

Bu doğrultuda Kapıkule Sınır Kapısı'nda altyapı çalışmalarının tamamlandığını, artık gümrüklerde son sistem teknolojilerin kullanıldığını vurgulayan Ocak, artık gümrük işlemlerinin eskisine nazaran çok daha kısa sürede tamamlandığını aktardı.