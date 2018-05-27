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Kapıkule'de 15 kilometrelik tır kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 15 kilometreyi buldu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 15 kilometreyi buldu.

Yaklaşık 600 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Almanya'ya ihracat yükü götüren tır şoförü Murat Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 saattir kuyrukta beklediğini söyledi.

Tır kuyruklarının yıllardır devam ettiğini, kimsenin bu problemi çözemediğini belirten Tunç, "Her türlü sıkıntı, tuvalet yok, yiyecek, içecek yok, alıp getiriyoruz onu neyse de... Uyku desen hiç yok, her türlü burada sıkıntıdayız." dedi

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Anahtar Kelimeler:
Kapıkule sınır kapısı TIR TIR kuyruğu

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