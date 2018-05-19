HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kapıkule'de 20 kilometrelik tır kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 20 kilometreyi buldu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 20 kilometreyi buldu.

Yaklaşık 800 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Hollanda'ya ihracat yükü götüren tır şoförü Mehmet Şafak, AA muhabirine yaptığı açıklamada dünden bu yana kuyrukta beklediğini söyledi.

Tır kuyruklarının uzun süredir devam ettiğini belirten Şafak, "Kuyrukta çektiğimiz sıkıntılar anlat anlat bitmez. Bulgaristan tarafında bir sorun var. Bazen 'sistem çöktü' diyorlar, sistemi kapatıyorlar. Bazen keyfi çalışmıyor. Bazen Almanlar geliyor, Bulgaristan kapısına 'kontrol yapılıyor' diyorlar, çalışmıyorlar." dedi.

Almanya'ya ihracat yükü götüren Tayfun Çilli de kuyruktaki sollamaların haksızlığa neden olduğunu, yetkililerin sollamalara ve kuyruklara çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 11 kilometre tır kuyruğu oluştu.

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
CHP Gençlik Kolları üyeleri, Anıtkabir'e yürüdüCHP Gençlik Kolları üyeleri, Anıtkabir'e yürüdü
Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
20 kilometre Almanya Hollanda Kapıkule Sınır Kapısı kuyruk

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var

Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.