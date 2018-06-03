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Kapıkule'de 22 kilometrelik TIR kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR sürücüleri, 22 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de 22 kilometrelik TIR kuyruğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR sürücüleri, 22 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek üzere, cuma gününden bu yana Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüleri, sınırda 22 kilometrelik kuyruk oluşmasına neden oldu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise kuyruk, 13 kilometreyi buldu. Sınırda 3 gündür sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri, yoğunluğun akaryakıt kuyruğundan ve Bulgaristan'ın oluşan yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığını öne sürdü. Sürücüler, temel ihtiyaçlarını giderememekten yakındı.
İstanbul'dan yüklediği ihraç yükünü Almanya'ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ve 2 gündür çıkış yapmak için beklediğini belirten Mücahit Demir, "Burada bizi neden beklettiklerini bilmiyoruz. 15 yıldır bu yoldan gidip, geliyorum; durum hep aynı. Bu sorunumuza kimse çare bulmuyor. Aksine sürekli sorunlarımız artıyor. Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Uyuduğumuz zaman diğer araçlar bizi solluyor. Çaresiz, uyumadan, bazen yemek yemeden burada sırayı bekliyoruz" diye konuştu.
İngiltere'ye gitmek için dün akşam saatlerinde kuyruğa girip, sıranın kendisine gelmesini bekleyen Ali Koşar ise "Bizim çilemiz hiç bitmez. Bulgaristan bunu hep yapıyor. Bizim Türk tarafında yakıt sorunu yaşanıyor. Bu yüzden sırada bekliyoruz. Burada yol kenarında çok zor şartlarda bekliyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz tesis yok. Bizim kaderimiz bu" dedi.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü yetkilileri, kuyruğun, Bulgaristan tarafının yavaş alım yapmasından kaynaklandığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de 22 kilometrelik TIR kuyruğuKapıkule'de 22 kilometrelik TIR kuyruğuKapıkule'de 22 kilometrelik TIR kuyruğuKapıkule'de 22 kilometrelik TIR kuyruğu

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