Kapıkule'de araç trafiği geçen yıla göre arttı

EDİRNE (AA) - Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının memleket yolculuklarında yoğun olarak kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç trafiğinin bir önceki yıla oranla arttığı bildirildi.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haziran ayında hem araç girişi hem de araç çıkışı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4 ile yüzde 7 arasında arttı.
Geçen yıl Haziran ayında 22 bin 905 araç Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaparken, bu yıl 23 bin 797 araç giriş yaptı. Yüzde 4'lük artışla bu yıl Haziran ayında günlük ortalama 800 araç Kapıkule'den giriş yapmış oldu.
Kapıkule'yi kullanarak Haziran ayında 25 bin 470 araç sürücüsü çıkış yaptı. 2017 yılının Haziran ayında ise bu oran yüzde 7 daha az oranda 23 bin 908 idi.
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