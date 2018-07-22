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Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatilini geçirmek için karayoluyla gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yoğunluğa neden oldu.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatilini geçirmek için karayoluyla gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yoğunluğa neden oldu. Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, 1 Temmuz tarihinden bu yana 75 bin araçla 480 bin gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığını açıkladı.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve izinlerini anavatanda geçirmek isteyen gurbetçilerin, karayolu ile ülkeye gelişleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu yaşanırken, zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Uçak biletlerini pahalı buldukları için aileleri ile birlikte karayolunu tercih ettiklerini söyleyen gurbetçiler, yolcuklarının rahat geçtiğini belirtti, aşırı sıcaklardan şikayetçi oldu.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kapıkule'den, 1 Temmuz tarihinden itibaren 75 bin araçla 480 bin gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Yetkililer, Temmuz ayının sonuna doğru sayının 700 bine ulaşacağını söyledi.
Yıllık izinlerini memleketi Aksaray'da geçirmek için ailesiyle birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan Recep Kazan, yolculuğun iyi geçtiğini, sıcak havanın kendilerini etkilediğini söyledi.
Fransa'dan yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ailesiyle gelen Ahmet Yaşar ise, "Yollarda bu yıl fazla beklemedik. Rahat yolculuk yaptık. Bir tek Sırbistan'da 3 saat kuyrukta bekledik" şeklinde konuştu.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri yola çıkacak gurbetçilerin, sınır kapılarını canlı yayında gösteren internet sitelerini takip etmelerini istedi.
Bu arada Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk, havadan drone ile görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğuKapıkule'de gurbetçi yoğunluğuKapıkule'de gurbetçi yoğunluğuKapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

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