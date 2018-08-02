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Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:25 | Son Güncelleme

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na girişte yaşanan yoğunluğu önlemek için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve emniyet ekipleri çeşitli önlemler alıyor.

Sınır kapısından geçişte sırada bekleyen vatandaşlara seyyar tuvalet hizmeti veriliyor ve su ihtiyaçları karşılanıyor.

Sınır kapısı önünde oluşan yoğunluğun kısa sürede erimesi ve araçların düzenli şekilde sıraya girmesi için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve ekibi sahada kontrol ve yönlendirme yaptı.

-"Yollar çileli"

Almanya'ya dönen Eyüp Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

Akrabalarını ve dostlarını ziyaret ettiğini anlatan Ateş, "Gezdik, dolaştık, dolarları, avroları harcadık Türkiyemiz kalkınsın diye, ancak dönüş yolunda yine kuyrukta bekliyoruz. Tatilimiz çok güzeldi yedik, içtik, gezdik yakınlarımızı ziyaret ettik. Hemen hemen her yıl geliyorum vatanıma. Tatilimi, ziyaretlerimi yaptıktan sonra dönüyorum. Yollar çileli." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Abdullah Öz de vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadığını belirterek, "Tatilde gezdik, akrabalarımızı ziyaret ettik, hasret giderdik. Her yıl gelemiyoruz tabii çalışmak da gerekiyor. Dönüş yolculuğu hüzünlü geçiyor, kötü bir duygu ama mecburuz, çalışmaya gidiyoruz. Ailemi geride bırakıyorum, hayat devam ediyor yapacak bir şey yok." dedi.

Türkiye'nin çok güzel olduğunu ve güzel bir tatil geçirdiklerini anlatan Ahmet Aydemir ise "Memleketimi çok seviyorum. Mecburen zamanında çalışmak için yerleşmişiz Almanya'ya... Elimden gelse Türkiye'ye yerleşirim temelli. Antalya'da tatilimizi yaptık. Ankara'da annemi ziyaret ettim, şimdi de dönüş yolundayız." şeklinde konuştu.

Temmuz ayında yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye Kapıkule'den giriş yapan gurbetçi sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 727 bine ulaşmıştı. İzinleri biten Avrupalı Türklerin gidişleri bu haftadan itibaren artacak.

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dönüş yolculuğu Kapıkule memleketleri Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Türk vatandaşları

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