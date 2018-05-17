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Kapıkule'de iftar, Sırbistan'da sahur

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Ramazanda da yoğun mesailerine devam eden pek çok tır şoförü, ailelerinden kilometrelerce uzakta hazırladıkları yiyeceklerle Kapıkule'de iftar yapıyor - Türkiye'de iftar yapan çoğu şoför, bir sonraki oruca sınır kapılarındaki yoğunluğa göre birkaç ülkeyi geçerek ya Hırvatistan'da ya da Sırbistan'da niyet ediyor

EDİRNE (AA) - Yüklerini belirtilen adreslere ulaştırmak için kimi zaman ülke, kimi zaman da kıta geçmek zorunda kalan tır şoförleri, ramazanı da ailelerinden kilometrelerce uzakta geçiriyor.

Ramazanda da yoğun mesailerine devam eden pek çok tır şoförü, ailelerinden uzakta hazırladıkları yiyeceklerle sınır kapıları yakınlarında iftar, demledikleri çayla yemek sonrası keyif yapıyor.

Türkiye'de Kapıkule'de iftar yapan çoğu şoför, bir sonraki oruca sınır kapılarındaki yoğunluğa göre ya Hırvatistan'da ya da Sırbistan'da niyet ediyor.

Kayseri'den yüklediği mobilyayı Hollanda'ya götüren Mahmut Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tır şoförlerinin ramazanda da ailelerinden uzakta olduğunu söyledi.

İftar sofrasını tırın dorsesindeki mutfağında, satın aldığı yiyeceklerle hazırladığını belirten Bulut, sınır kapılarındaki kuyruk nedeniyle orucunu bazen direksiyon başındayken açmak zorunda kaldığını ifade etti.

İftarı Kapıkule'de sahuru ise Sırbistan ya da Hırvatistan'da yapacaklarını belirten Bulut, "Ömrümüz yollarda geçiyor. İftarla sahur arasında üç ülke geçiyoruz. Evimiz tırımız, mutfağımız ise dorsemiz oldu. Burada yatıp burada kalkıyoruz. Acısıyla tatlısıyla 27 yıldır çalışıyoruz." diye konuştu.

Şener Turgut ise Kayseri'den aldığı yükü Avusturya'ya götürdüğünü dile getirdi.

Ramazanda oruç tuttukları için sırada uzun süre bekleyişlerde zorlandıklarını aktaran Turgut, "Bayramlarda, ramazanda ailemizden uzak olduğumuz için biraz hüzünlü geçiyor." dedi.

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