HABER

Kapıkule'de yakalanan yavru köpekler ihaleyle satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan ve tanesi 1750 lira bedelle ihaleye çıkarılan 4 yavru köpek, 850 liraya satıldı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan ve tanesi 1750 lira bedelle ihaleye çıkarılan 4 yavru köpek, 850 liraya satıldı. Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen Aralık ayında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 4 yavru köpek, muhafaza ekipleri tarafından yakalandı. Köpekler, bugün Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından tanesi 1750 lira karşılığında ihaleyle satışa çıkarıldı. İhaleye katılan 2 kişi, fiyatı yüksek buldu. İhale kuruluna 3 Çin Aslanı için 600 lira, 1 Pug cinsi köpek için ise 250 lira teklif verildi. Teklifi değerlendiren kurul, piyasa değeri 2 bin lira olan Çin Aslanı 3 köpeğin, isminin açıklamayan kişiye 600 liraya satışını karar verdi. TASİŞ yetkilileri, diğer Pug cinsi köpeği ise ihaleye ismini açıklamayan diğer kişiye 250 liradan satışını onayladı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün yediemin olarak bakımını üstlendiği köpekler satış işlemlerinin ardından yeni sahiplerine teslim edilecek.

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklamasıSaadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!
Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da perukTrump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da peruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan yargısı 8 FETÖ firarisinden birini serbest bıraktı

Yunanistan yargısı 8 FETÖ firarisinden birini serbest bıraktı

AK Parti erken seçim için harekete geçti!

AK Parti erken seçim için harekete geçti!

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristlerin lideri öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristlerin lideri öldürüldü

Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı

Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.