EDİRNE (AA) - Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, sınır kapılarında kornaya basmanın yasak olduğunu belirterek, bunun bir cezai uygulaması bulunduğunu bildirdi.
Ocak, düzenlenen basın toplantısında, yurt dışında yaşayan Türklerin yurda gelişleri sezonunda üçüncü haftaya girdiklerini söyledi.
Bu yıl sezonun daha iyi geçtiğini belirten Ocak, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı arasındaki, Emniyet Bilgi Sistemi PolNet dediğimiz veri aktarımında yenileştirme oldu. Bu nedenle hızlı bir şekilde veri aktarımı sağlanıyor bu da bizim işlem süremizi kısaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan araçların sahanın en yoğun olduğu zamanda 50-60 dakikada işleminin tamamlandığını ifade eden Ocak, "Bu sürede işlem gören araç sayısı 350'dir, pasaport işlemleri yapılan yolcu sayısı ise bin 500'dür. Geçen yılın temmuz ayı ile bu yılın temmuz ayında bir fark yok, aynı dengede gidiyoruz." diye konuştu.
- Geçici görevle ek personel çalışıyor
Sezon dolayısıyla çeşitli illerden geçici görevle ek personelin Kapıkule'de görev yaptığını anlatan Ocak, şunları kaydetti:
"Gümrük personeli yoğun çalışıyor. Yemeğini dahi çalıştığı peronda yiyor. Personeli oradan kaldırırsam hemen kornaya basılıyor. Buna da anlayış göstermek gerekiyor. Bunu tenzih ediyorum. Bu bir şikayet babında değil. Bunu anlamak lazım empati yapmak lazım. 5 araba var önde hemen kornaya basılıyor. 5 araba sonrasında belki o sahada araba kalmayacak. Gelenler o kadar aceleci ki. O düşünceyi yıkmamız lazım. Bu kapı Avrupa'ya açılan bir kapı. Vatandaş 'iki bin 600 kilometre yoldan geldim, sen beni burada neden tutuyorsun' diyor. Memur işini yapıyor."
Kapıkule Sınır Kapısı sahası içerisinde korna çalmanın yasak olduğunu hatırlatan Ocak, "Bunun bir cezai uygulaması var. Kabahatler kanununa göre uygulamak gerekir. Burada uygulamıyoruz. Çünkü aracın içerisindeki çocuk kornaya basabiliyor, onu gören çocuklar da basıyor, vatandaş da basıyor. İstenirse ceza kesilebilir. Ceza kabahatler kanununa göre gürültü yapma cezasıyla aynı." şeklinde konuştu.
- Kapılarda modernizasyon sistemi
İpsala ve Hamzabeyli'de modernizasyon sisteminin başladığını Pazarkule'de ise proje şeklinde olduğunu dile getiren Ocak, "Özellikle otobüs ve yaya yolcular salondan geçecekler. Yeni kapılarda salon sistemi var. Otobüs geliyor, yolcuyu boşaltıyor yolcu salondan ticari alandan geçerek otobüsle buluşuyor." dedi.
Ocak, ticari araçların Türkiye'de kalma süresinin sezon olması dolayısıyla bakanlık onayıyla 90 güne çıkarıldığını kaydetti.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 1 Haziran-17 Temmuz tarihlerinde Kapıkule'den 140 bin 609 yolcu aracı, 662 bin 365 yolcu girişi gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 124 bin 815 bin yolcu aracı, 556 bin 751 yolcu girişi gerçekleşmişti.
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