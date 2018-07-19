EDİRNE (AA) - Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, sınır kapılarında kornaya basmanın yasak olduğunu belirterek, bunun bir cezai uygulaması bulunduğunu bildirdi.

Ocak, düzenlenen basın toplantısında, yurt dışında yaşayan Türklerin yurda gelişleri sezonunda üçüncü haftaya girdiklerini söyledi.

Bu yıl sezonun daha iyi geçtiğini belirten Ocak, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı arasındaki, Emniyet Bilgi Sistemi PolNet dediğimiz veri aktarımında yenileştirme oldu. Bu nedenle hızlı bir şekilde veri aktarımı sağlanıyor bu da bizim işlem süremizi kısaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan araçların sahanın en yoğun olduğu zamanda 50-60 dakikada işleminin tamamlandığını ifade eden Ocak, "Bu sürede işlem gören araç sayısı 350'dir, pasaport işlemleri yapılan yolcu sayısı ise bin 500'dür. Geçen yılın temmuz ayı ile bu yılın temmuz ayında bir fark yok, aynı dengede gidiyoruz." diye konuştu.

- Geçici görevle ek personel çalışıyor

Sezon dolayısıyla çeşitli illerden geçici görevle ek personelin Kapıkule'de görev yaptığını anlatan Ocak, şunları kaydetti: