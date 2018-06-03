"Kapının Ardında! Fantazyaya Açılan Geçitler" tasarım sergisi

İSTANBUL (AA) - "Kapının Ardında! Fantazyaya Açılan Geçitler" sergisinde, kitaplarından esinlenilen yazarlar ile kitaplardaki kapılara boyut kazandıran tasarım öğrencileri bir araya geldi.

Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) ile Haliç Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Programı'nın iş birliğiyle düzenlenen sergi, Asmalı Mescit'teki bir otelde açıldı.

FABİSAD Başkanı Özgün Muti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek üyesi sekiz yazarın eserlerinde geçen, başka dünyalara açılan sekiz geçidin öğrencilerin tasarımlarıyla somutlaştığını söyledi.

Serginin 9 Haziran'a kadar görülebileceğini belirten Muti, "Otelin merdiven boşluklarını uygun gördük. Farklı bir ambiyans oluşturması için kapıları içinden geçilecek şekilde yerleştirdik." dedi.

Öğrencilerin tasarımlar yaparken hem kitapları okuduklarını hem de yazarları tanıdıklarını kaydeden Muti, "Fantastik kurgu türündeki eserleri seçtik çünkü onlarda kapılar daha büyülü geçitler şeklinde. Kitaplardaki kapıları kendileri hayal ederek şekle soktular." ifadesini kullandı.