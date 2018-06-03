"Kapının Ardında! Fantazyaya Açılan Geçitler" tasarım sergisi

İSTANBUL (AA) - "Kapının Ardında! Fantazyaya Açılan Geçitler" sergisinde, kitaplarından esinlenilen yazarlar ile kitaplardaki kapılara boyut kazandıran tasarım öğrencileri bir araya geldi.
Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) ile Haliç Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Programı'nın iş birliğiyle düzenlenen sergi, Asmalı Mescit'teki bir otelde açıldı.
FABİSAD Başkanı Özgün Muti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek üyesi sekiz yazarın eserlerinde geçen, başka dünyalara açılan sekiz geçidin öğrencilerin tasarımlarıyla somutlaştığını söyledi.
Serginin 9 Haziran'a kadar görülebileceğini belirten Muti, "Otelin merdiven boşluklarını uygun gördük. Farklı bir ambiyans oluşturması için kapıları içinden geçilecek şekilde yerleştirdik." dedi.
Öğrencilerin tasarımlar yaparken hem kitapları okuduklarını hem de yazarları tanıdıklarını kaydeden Muti, "Fantastik kurgu türündeki eserleri seçtik çünkü onlarda kapılar daha büyülü geçitler şeklinde. Kitaplardaki kapıları kendileri hayal ederek şekle soktular." ifadesini kullandı.
Serginin küratörlüğünü üstlenen Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Polat Canpolat ise sahne dekorları dersi kapsamında FABİSAD yazarlarının eserlerini incelediklerini ifade etti.
"Öykülerde normal dünyadan fantasya dünyasına açılan geçitleri ele aldık ve onları somutlaştırdık." diyen Canpolat, bir metni inceleyip somutlaştırmayı öğrettikleri öğrencilerin tasarımlar için heyecanla çalıştıklarını söyledi.
Göktuğ Canbaba'nın "Arayış Ormanı" eseri üzerinde çalışan tasarımcı Tanyel Balık ise "Önce romanı okuduk, başkahramanın hayal dünyasına geçtiği bir kapı var onu inceledik ve yorumladık." diye konuştu.
Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek
Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!
Bu kavunların tanesi 70 bin TL!
Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum