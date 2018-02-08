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Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:36 | Son Güncelleme

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Aytekin KALENDER/FINDIKLI (Rize), (DHA) Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

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