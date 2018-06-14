HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

 KAPKAÇ ANLARI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:13 | Son Güncelleme

  Sultangazi'de son bir ayda yaklaşık 9 telefon çalan motosikletli kapkaç çetesi polis ekiplerince çökertildi.

-SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLİ KAPKAÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA)
Sultangazi'de son bir ayda yaklaşık 9 telefon çalan motosikletli kapkaç çetesi polis ekiplerince çökertildi. Kapkaç anları ise kameralara yansıdı.
Motosikletli kapkaç çetesi Sultangazi'de son bir ayda ilçenin işlek caddelerinde ve ara sokakların yaklaşık 9 telefon çaldı. Yaşları küçük olan 5 kişilik çete motosikletleriyle dolaşarak hedefledikleri kişilerin ellerindeki telefonları alarak kaçtı. Çete üyelerini takibe alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olaylarına ait kamera görüntülerini inceledi. Çetenin son 1 ayda farklı zaman ve yerlerde yaklaşık 9 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve yaşları küçük şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamera görüntülerinde akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı'nda ilerleyen motosikletli 3 kişi kaldırımda bekleyen bir vatandaşın yanına yaklaşıyor. Bir vatandaşın elindeki telefonu alarak motosikletleriyle kaçıyor.

Görüntü dökümü:
-------------------
(GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)
-2 ayrı kişinin telefonu çalma anları
-Şüphelilerin benzinciye girip benzin almaları

14.06.2018 - 08.06 Haber Kodu : 180614017

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Dev mantarlar şaşırtıyorDev mantarlar şaşırtıyor
Koruma altındaki geyik böceği satışına ağır cezaKoruma altındaki geyik böceği satışına ağır ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Kulisleri karıştıran 'MHP'li bakan' çıkışı

Kulisleri karıştıran 'MHP'li bakan' çıkışı

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ün eşi New Jersey'de görüntülendi

Adil Öksüz'ün eşi New Jersey'de görüntülendi

Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

İzmir'de okul servisinde cinsel taciz

İzmir'de okul servisinde cinsel taciz

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sansalyonel eylem hazırlığındaydılar

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sansalyonel eylem hazırlığındaydılar

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması: Mutabakat sağlandı

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması: Mutabakat sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.