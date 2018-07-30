HABER

KAPKAÇ SONRASI NEFES NEFESE KOVALAMACA GÜVENLİK KAMERALARINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:23 | Son Güncelleme

  Haber: Alper KORKMAZ - Kamera: İstanbul DHA Zeytinburnu'nda motosikletle kapkaç yapan 2 kişi ile polis arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber: Alper KORKMAZ - Kamera: İstanbul DHA

Zeytinburnu'nda motosikletle kapkaç yapan 2 kişi ile polis arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Kovalamaca sırasında polisin havaya ateş açmasını umursamayan şüpheli kaçışına devam ediyor.

Zeytinburnu 10. Yıl caddesi üzerinde motosikletle gelerek yabancı uyruklu bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören polis ekipleri ise motosikleti takip etmeye başladı. Bir süre sonra kaza yapan motosiklettekilerden biri yaralı olarak yakalandı. Diğer şüpheli ise yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ve şüpheli arasında yaya olarak devam eden kovalamacanın ardından diğer şüpheli de yakalandı.

KOVALAMACA GÜVENLİK KAMERALARINDA

Kazada yaralanan M.G (30) hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheli H.U ise emniyetteki işlemlerinin ardından adlieye sevk edildi.

Kovalamaca anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kamerada şüphelilerin motosikletle kaçması ve polislerin takibi görülürken, başka bir kamerada ise yaya olarak devam eden kovalamaca görülüyor. Görüntülerde polisin havaya ateş açması kameralara yansıyor.

PARTNERİşte Mars'a yapılacak konut projeleriİşte Mars'a yapılacak konut projeleri
Kaftancıoğlu Sütlüce'de çöken binanın sakinleri ile görüştüKaftancıoğlu Sütlüce'de çöken binanın sakinleri ile görüştü
Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldüTunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük

Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

Yeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Yeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Bursa Gemlik'te yer kavgası: 7 yaralı

Bursa Gemlik'te yer kavgası: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.