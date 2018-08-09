ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, "Kız arkadaşıma laf attın" ya da "Babama benziyorsun" gibi gerekçelerle kapkaç ve gasp yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 hafta süresince çeşitli tarihlerde Tunalı Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde, "Kız arkadaşıma laf attın" ya da "Babama benziyorsun" dediği 4 kişinin 9 bin 770 lirası ile cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı ve gasbettiği iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin 32 yaşındaki H.Ç. olduğunu belirledi.

Polis, şüpheliyi Tunalı Mahallesi Pehlivanlar Sokak'taki bir binanın çatı katında, yalıtım malzemelerinin altında gizlenmeye çalışırken yakaladı.

H.Ç'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

