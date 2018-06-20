HABER

Kapkaçta kullandıkları otomobilleri ateşe verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

Kapkaç yapmak için çaldıkları otomobilleri parmak izlerine ulaşılmaması için ateşe veren suç örgütü, Ankara polisinin operasyonuyla çökertildi - Çetenin otomobil hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı

CANKUT TAŞDAN - Ankara'da kapkaç yapmak için çaldıkları otomobilleri delilleri yok etmek için ateşe veren suç örgütü, polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son günlerde çalındıktan bir süre yanmış halde bulunan otomobil sayısında yaşanan artış üzerine harekete geçti. Polis, hırsızlık ve kundaklama olaylarının benzerlik gösterdiğini belirledi.

Çalınan araçların kapkaç için kullanıldığını tespit eden ekipler, araçları çalarak kapkaçta kullandıktan sonra ateşe veren E.Y, C.A. ve H.S'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıları takibe alan ekipler, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'deki bir cami önünde buluşan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, aynı yöntemle çaldıkları otomobilleri kapkaçta kullandıktan sonra parmak izleri belli olmasın diye çakmak gazı ile yaktıklarını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
Muşlu çiftçi biber üretimini sevdiMuşlu çiftçi biber üretimini sevdi
Doç. Dr. Kavaklı: Mülteci statüsündeki kişilere hakları verilmeliDoç. Dr. Kavaklı: Mülteci statüsündeki kişilere hakları verilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kapkaçta kullandıları otomobilleri ateşe verdiler

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Diğer Haberler
Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var

24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.