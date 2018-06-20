Kapkaçta kullandıkları otomobilleri ateşe verdiler

CANKUT TAŞDAN - Ankara'da kapkaç yapmak için çaldıkları otomobilleri delilleri yok etmek için ateşe veren suç örgütü, polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son günlerde çalındıktan bir süre yanmış halde bulunan otomobil sayısında yaşanan artış üzerine harekete geçti. Polis, hırsızlık ve kundaklama olaylarının benzerlik gösterdiğini belirledi.
Çalınan araçların kapkaç için kullanıldığını tespit eden ekipler, araçları çalarak kapkaçta kullandıktan sonra ateşe veren E.Y, C.A. ve H.S'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıları takibe alan ekipler, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'deki bir cami önünde buluşan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, aynı yöntemle çaldıkları otomobilleri kapkaçta kullandıktan sonra parmak izleri belli olmasın diye çakmak gazı ile yaktıklarını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
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