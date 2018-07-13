Kaplumbağa 'Tuki'nin Dünya Kupası şampiyonu tahmini Fransa

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde, maç tahminleri yaptırılan, 'Tuki' isimli 98 yaşındaki kaplumbağanın Dünya Kupası şampiyonu tahmini Fransa oldu. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde yer alan ve maç tahminleri yaptırılan 'Tuki' isimli kaplumbağaya bu kez de Dünya Kupası finali için tahmin yaptırıldı. 98 yaşındaki 'Tuki'nin önüne, 15 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek final karşılaşması öncesi Fransa ve Hırvatistan bayraklarının bulunduğu kutular konuldu. 'Tuki', Fransa'nın bulunduğu kutuya doğru yönelerek, önünde durdu. 'Tuki'nin, Fransa bayrağının olduğu kutunun önünde durmasıyla kazananın, Fransa milli takımı olacağı yorumu yapıldı. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde görevli veteriner Hilal Akbaş, "'Tuki' bundan önce Türkiye'de oynanan derbi maçları öncesinde doğru tahmin etti. Pazar günü Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak olan Dünya Kupası final karşılaşmasının sonucunu 'Tuki'ye tahmin ettirdik. 'Tuki'nin tahminine göre, pazar günü Fransa, dünya şampiyonu olacak" dedi.



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