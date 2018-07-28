"Kaptan" Mesut Özil göz doldurdu

Arsenal'in Paris Saint-Germain'i (PSG) 5-1 mağlup ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda sahaya ilk kez kaptan olarak çıkan Mesut Özil, performansıyla göz doldurdu.

Arsenal formasıyla kaptan olarak 10 numaralı formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan Türk asıllı Alman futbolcu, maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaptan olarak takımımı temsil etmekten gurur duydum. Singapur'da harika bir taraftarın önünde iyi bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından Mesut'un fotoğrafı paylaşılarak, "Evine hoşgeldin Mesut Özil. Seni yeniden aramızda görmekten çok mutluyuz." ifadelerine yer verildi.

Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery ise Mesut Özil'in maçtaki performansından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Birlikte çalışıyor ve oyuncularımıza sorumluluklar veriyoruz. Mesut Özil, bence kaptan sorumluluğunu alabilecek bir oyuncu." yorumunu yaptı.

Mesut'un 10 numara pozisyonunda sahada daha rahat ettiğini kaydeden Emery, 29 yaşındaki oyuncunun zorlu bir sürecin ardından ilk maçında iyi bir performans gösterdiğini söyledi.