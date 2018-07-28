HABER

"Kaptan" Mesut Özil göz doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 22:26 | Son Güncelleme

Arsenalli yıldız futbolcu Mesut Özil: - "Kaptan olarak takımımı temsil etmekten gurur duydum. Singapur'da harika bir taraftarın önünde iyi bir galibiyet aldık" - Arsenal Kulübü: - "Evine hoşgeldin Mesut Özil. Seni yeniden aramızda görmekten çok mutluyuz"

Arsenal'in Paris Saint-Germain'i (PSG) 5-1 mağlup ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda sahaya ilk kez kaptan olarak çıkan Mesut Özil, performansıyla göz doldurdu.

Arsenal formasıyla kaptan olarak 10 numaralı formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan Türk asıllı Alman futbolcu, maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaptan olarak takımımı temsil etmekten gurur duydum. Singapur'da harika bir taraftarın önünde iyi bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından Mesut'un fotoğrafı paylaşılarak, "Evine hoşgeldin Mesut Özil. Seni yeniden aramızda görmekten çok mutluyuz." ifadelerine yer verildi.

Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery ise Mesut Özil'in maçtaki performansından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Birlikte çalışıyor ve oyuncularımıza sorumluluklar veriyoruz. Mesut Özil, bence kaptan sorumluluğunu alabilecek bir oyuncu." yorumunu yaptı.

Mesut'un 10 numara pozisyonunda sahada daha rahat ettiğini kaydeden Emery, 29 yaşındaki oyuncunun zorlu bir sürecin ardından ilk maçında iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra, İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, geçen hafta Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

PARTNERUçurumun kenarında ölüm selfiesi!Uçurumun kenarında ölüm selfiesi!
İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yedi Tepe Huzur 12' Denetlemesi (2)İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yedi Tepe Huzur 12' Denetlemesi (2)
KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Arsenal Mesut Özil Paris Saint Germain

En Çok Okunan Haberler

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

İlginizi Çekebilir

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor

İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor

Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.