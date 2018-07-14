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Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 10:40 | Son Güncelleme

İşadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın da aralarında bulunduğu 11 genç kadının hayatını kaybettiği İran'daki özel jet kazasında, 4 ay geride kaldı. Kaptan pilot Beril Gebeş’in cenazesine hala ulaşılamadı. Cenaze bulunamadığı için kazaya ilişkin ön rapor da tamamlanamadı.

Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı

Mutlu başlayan yolculukları faciayla son buldu. Mina Başaran bekarlığa veda partisi için kız arkadaşlarıyla birlikte Dubai'ye gitmişti. Bindikleri özel jet, 12 Mart'ta dönüş yolunda İran'da dağlık bir bölgede düştü. Kazada Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 kız arkadaşı ve mürettebat yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE, İRAN'A YAZI ÜSTÜNE YAZI YAZIYOR

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre kaza sonrasında ise cenalerden 10'una ulaşıldı. Türkiye’ye getirilen cenazeler, DNA eşleştirmesinin ardından toprağa verildi. Kaptan Pilot Gebeş’in cenazesi ise aylardır bulunamadı. Türkiye, İran’a cenazenin bulunması için yazı üstüne yazı yazıyor. Tahran Büyükelçiliği de boş durmuyor. Büyükelçilik, İranlı yetkililere sık sık yüz yüze yaptığı görüşmelerle konuyu gündemde tutuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kaza araştırma ve inceleme kurulu da Gebeş'in cenazesine ulaşılabilmesi için bazı girişimlerde bulundu.

İRAN, KAZAYA İLİŞKİN ÖN RAPORUNU DA TAMAMLAYAMADI

Son yayımlanan bir kararname ile kapatılan kurul, bir süre önce Kızılay ve AFAD’a yazdığı yazılarda, çetin doğa koşullarının bulunduğu, geniş bir alanda aylardır Gebeş’in cenazesinin arandığını belirterek, “Bu tür durumlarda ne yapılmalı? önerileriniz neler?” diye sordu.

İran, Gebeş’in cenazesine ulaşılamaması nedeniyle kazaya ilişkin ön raporunu da tamamlayamadı. Uçağın, kara kutu olarak bilinen uçuş veri kayıt ile kokpit ses kayıt çözümleri, Fransa’da tamamlanarak İranlı yetkililere teslim edilmişti.

Ankara’da konuyu yakından takip eden kaynaklar, “Anlaşılan o ki iran, ‘kaza yapan jetin kaptan pilotu Beril Gebeş’in cesedine ulaşılamadı’ gibi bir ifadeyle raporu bağlamak istemiyor. Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi kazayı tüm yönleriyle aydınlatıp etraflıca raporlaştırmayı hedefliyor” dedi.

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