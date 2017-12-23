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Kar bir anda bastırdı! Yoğun yağış yolları kapattı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 05:01 | Son Güncelleme 21 saat önce

Çanakkale'de gece yarısı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağı ve Çanakkale-Ezine karayolunun Erenköy rampasında kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kar bir anda bastırdı! Yoğun yağış yolları kapattı

Kar yağışı Çanakkale'de gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu kent merkezinde kar hafif şekilde yağarken, Ezine İlçesi güzergahında ise poyrazla birlikte tipi etkili oluyor. Çanakkale-Ezine karayolunun 18'nci kilometresindeki Erenköy rampasında karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar rampayı çıkmak ve inmekte zorlanıyor. Bazı sürücüler güzergahta yolda kalırken, Karayolları ekipleri yolun tamamen kapanmaması için bir yandan biriken karları kürüyor, bir yandan da tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale merkeze bağlı Kepez Beldesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi yolunun karla kaplanması nedeniyle sürücüler rampayı çıkmakta zorlanıyor. Ekipler, hastaneye giden yolu açık tutabilmek için aralıklarla tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Bir kar kürüme aracı ise hastane bahçesinde ve kapısının önünde biriken karları kürüyerek giriş çıkışı açık tutmaya çalışıyor.

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SÜRÜCÜLER UYARILIYOR

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri de kar yağışının etkili olduğu güzergahta devriye gezerek, seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yolda kalan araç sürücülerine de yardımcı oluyor. Çanakkale-Ezine karayolu ve Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağ mevkiindeki yol durumuyla ilgili sürücüler bilgilendiriliyor.

Ayvalık'tan İstanbul'a gıda malzemesi götüren ve Erenköy rampasından aşağıya inemeyen TIR'ın sürücüsü Kemal Yemendere, 5 saattir yolda olduğunu belirterek, "Zamanında müdahale etselerdi böyle olmazdı. Yolun ilerisi ne durumda bilmiyorum" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Esenler otogarından yola çıkan bir otobüsün bir yolcusu da, Korudağı'nda yolda kalan araçlar nedeniyle duran trafikte uzun süredir beklediklerini belirterek, "Keşan'dan çıkalı baya oldu. Ama 20 kilometre yol gidemedik. Saat bayağı ilerledi. Otobüs şoförünün konuşmasına kulak misafiri oldum. Yol kaç saattir tıkalı bilmiyoruz. Biz burada bekliyoruz ve hiç bir ilerleme yok. Hiç bir çözüm yok. Hiç bir çözüm aracı da yok ortalıkta" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik Çanakkale kar kar yağışı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle kar ı kötüleyen haberler yapmayın lütfen oda lazım yeraltı sularının tülenmemesi göllerin kutumaması için barajların dolması için kar lazım maşallah geldi sükür geldi filan deyin ki Allahın gücüne gitmesin en kurak kış mevaimini yaşıyoruz Ankara da dört aylık su kalmış diğer şehirlerde keza öyle dua ediyoruz yağmur yağsın kar yağsın diye Allahım tüm ülkemize bol bol yağdırsın inşallah
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