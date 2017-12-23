Kar bir anda bastırdı! Yoğun yağış yolları kapattı

Kar yağışı Çanakkale'de gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu kent merkezinde kar hafif şekilde yağarken, Ezine İlçesi güzergahında ise poyrazla birlikte tipi etkili oluyor. Çanakkale-Ezine karayolunun 18'nci kilometresindeki Erenköy rampasında karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar rampayı çıkmak ve inmekte zorlanıyor. Bazı sürücüler güzergahta yolda kalırken, Karayolları ekipleri yolun tamamen kapanmaması için bir yandan biriken karları kürüyor, bir yandan da tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale merkeze bağlı Kepez Beldesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi yolunun karla kaplanması nedeniyle sürücüler rampayı çıkmakta zorlanıyor. Ekipler, hastaneye giden yolu açık tutabilmek için aralıklarla tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Bir kar kürüme aracı ise hastane bahçesinde ve kapısının önünde biriken karları kürüyerek giriş çıkışı açık tutmaya çalışıyor.