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Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:39 | Son Güncelleme

Kars’ta karlar eriyince Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ortaya çıktı.Kars’ta havaların sıcak gitmesiyle birlikte kar eriyince Kars Çayı kenarına atılmış FETÖ’nün kitapları kar altından çıkmaya başladı.

Kars’ta karlar eriyince Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ortaya çıktı.
Kars’ta havaların sıcak gitmesiyle birlikte kar eriyince Kars Çayı kenarına atılmış FETÖ’nün kitapları kar altından çıkmaya başladı. Dereiçi Mevki’de Kars Çayı kenarında çok sayıda kitap gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars Çayı kenarında iki ayrı nokta çok sayıda kitap olduğunu tespit etti. Kitapları tek tek inceleyen polis, bazı kitapların üzerinde isim soyisim ve adrese rastladı. Bunun üzerine polisler tarafından toplanan kitaplar bir çuvala konularak, polis aracına götürüldü.
Türkiye’de yasaklanmış yayınlar arasında yer alan kitapların kim veya kimler tarafından atıldığı araştırılırken, polis aracına konulan kitaplar Kars İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan Kars Çayı kenarına atılmış ve çoğunluğu kar altından kaldığından dolayı ıslanmış olan kitapların inceleneceği öğrenildi.

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı

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Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı
2 / 7

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı
3 / 7

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı
4 / 7

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı
5 / 7

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı
6 / 7

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı
7 / 7

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı

Kar eridi FETÖ kitapları ortaya çıktı
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