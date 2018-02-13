Kar sürprizi! Kış geri mi dönüyor? İşte Meteoroloji'den en güncel hava durumu haberleri

Kurak geçen kış sürerken yağış haberleri sevindiriyor. Bugün Türkiye’nin büyük bölümüne bulutlu hava hakim olacak, Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor. Tek günlük de olsa kar yağışının olması, bu sene kurak kış koşulları yaşayan ülkemizde özellikle tarım arazileri için büyük önem taşıyor. Yurdun batı kesimleri ise bu haftayı serin, yer yer yağışlı ve bulutlu bir havayla geçirecek…
TEK GÜNLÜK KAR YAĞIŞINA SEVİNİR OLDUK…
Her kış doğudan gelen yoğun kar haberleri bu sene kurak ve ılık kış sebebiyle ciddi derecede azaldı. Günlerce kar yağışı beklenen veriler yerine bu kış tek günlük kar verileri bile sevindirir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji tahminlerine göre rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif kuvvette, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu 8
İstanbul: Çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 10
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