Kar sürprizi! Kış geri mi dönüyor? İşte Meteoroloji'den en güncel hava durumu haberleri

Kurak geçen kış sürerken yağış haberleri sevindiriyor. Bugün Türkiye’nin büyük bölümüne bulutlu hava hakim olacak, Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor. Tek günlük de olsa kar yağışının olması, bu sene kurak kış koşulları yaşayan ülkemizde özellikle tarım arazileri için büyük önem taşıyor. Yurdun batı kesimleri ise bu haftayı serin, yer yer yağışlı ve bulutlu bir havayla geçirecek…

TEK GÜNLÜK KAR YAĞIŞINA SEVİNİR OLDUK…

Her kış doğudan gelen yoğun kar haberleri bu sene kurak ve ılık kış sebebiyle ciddi derecede azaldı. Günlerce kar yağışı beklenen veriler yerine bu kış tek günlük kar verileri bile sevindirir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.