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Kar yağmayınca vatandaş kaymasın diye serilen halılar dekor oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nin kışın vatandaşın kaymaması için kentin en işlek caddelerine serdiği halılar, kar yağmayınca işlevini yitirdi, dekor oldu.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nin kışın vatandaşın kaymaması için kentin en işlek caddelerine serdiği halılar, kar yağmayınca işlevini yitirdi, dekor oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl Aralık ayında Hunat, Bankalar ve Kazancılar gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklara, kışın vatandaşların kaymaması için serildi. 1 metre 20 santim enindeki gri renkli halılar monte edildi. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki halılar, kentte birkaç gün etkili olan kar yağışı sırasında vatandaşın işini kolaylaştırdı. Vatandaşlar halıların üzerinde kayma ve düşme korkusu yaşamadan yürüdü. Ancak hava sıcaklıkları son günlerde mevsim normallerinin üstünde seyredip, kar yağmayınca halılar işlevini yitirdi, kaldırımlarda dekor olarak kaldı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da kurak geçen kış ile ilgili olarak, “İl genelinde kuraklık var. Yağan kar ve yağmur bu kuraklığı gidermedi. Erciyes Kayak Merkezi'nde de havalar sıcak gidiyor. Şu anda kuraklık hala devam ediyor. Yağan yağmurlar kuraklığı gidermiş durumda değil. Kardan ümidi kestik gibi. İnşallah bu aralar kar yağar. Sıcaklıklar bildiğiniz gibi 14-15 derece, bayağı sıcak. Baktığımızda önümüzdeki günlerde kar yağışı görünmüyor, yağmur yağışı görünüyor. İnşallah yağmur yağdığında bol kar yağar. Uluslararası bir yarışma da yapılacak Erciyes’te. İnşallah onu aksaksız şekilde yerine getirmiş oluruz” diye konuştu.

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