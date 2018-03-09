"Kara buğday türü terk edilmemeliydi"

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kara buğdayın, Anadolu buğdayının son derece eski, dayanıklı bir tür olduğunu belirterek, "Dejenere olmamış bir ırktır. Bunun farkında olunmadı, çok hazin bir şey. Sapı kısa, taneleri küçük diye bu türün terk edilmesi çok yanlış oldu." dedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından, Antalya Belek'teki Kaya Palazzo Golf Resort'te düzenlenen "TUSAF 14. Uluslararası Kongre ve Sergisi" oturumlarla devam ediyor.

"Buğday ve Ekmeğin Aşkı: Un" temasıyla düzenlenen kongrede, tarihçi-yazar Prof. Dr. Ortaylı, "Buğday, Ekmek ve Un" konulu konferans verdi.

Ortaylı, Türkiye'deki en büyük kumarın hazinecilik olduğunu, tarihi eserlerin köstebek yuvası gibi kazıldığını, insanların yüksek paralar harcayarak hazine peşine düştüğünü dile getirdi.

Çocukluğunda yediği ekmeğin lezzetinin damağında olduğunu vurgulayan Ortaylı, "Kara buğday, Anadolu buğdayı son derece eski, dayanıklı bir türdür. Dejenere olmamış bir ırktır. Bunun farkında olunmadı, çok hazin bir şey. Sapı kısa, taneleri küçük diye bu türün terk edilmesi çok yanlış oldu. Bereketli değil kanaati yanlış. Bu buğday türü 1960'ların sonunda 70'erde bırakıldı." diye konuştu.