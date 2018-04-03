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Kara Harp Okulu darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılandığı davaya tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda (KHO) yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari, 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık S.Ö, 15 Temmuz'da mesaiden saat 19.10 civarında ayrıldığını ve Eryaman'daki evine gittiğini, evinde misafirleri olduğunu ve onlarla oturduğunu söyledi.

S.Ö, saat 23.00 civarında babasının uyarması üzerine televizyonda Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını gördüğünü, ayrıca Başbakanın da açıklama yaptığını hatırladığını belirtti.

Tüm personelin mesaiye gelmesine yönelik Whatsapp mesajı üzerine bir mesai arkadaşıyla kışlaya döndüğünü ve kafeteryadayken odalarında beklemelerinin söylendiğini öne süren S.Ö, radyodan korsan bildiri okunduğunu ve darbe girişiminde bulunulduğu haberlerini duyduğunu bildirdi.

Sanık S.Ö, daha sonra Anafartalar Taburu'na geçtiklerini ancak buradan tekrar dekanlığa gönderildiklerini belirterek, Gölbaşı'ndaki Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalandığına dair haberleri duymasının da kendisinde şok etkisi yarattığını iddia etti.

Bulunduğu yerde silah dağıtıldığını ve kendisine de boş bir silah verildiğini öne süren S.Ö, bu silahı yaklaşık bir saat taşıdığını söyledi. S.Ö, sabah olunca silahı teslim edip temizlik yapılması amacıyla yakında bir yere bıraktığını ve aracına binerek evine gittiğini ifade ederek, beraatini istedi.

Tutuksuz yargılanan S.S. de savunmasını yaparak beraat talebinde bulundu.

Duruşma yarına ertelendi.

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FETÖ 15 Temmuz Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi Kara Harp Okulu darbe davası

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