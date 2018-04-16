Kara Harp Okulu darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, olay tarihinde okul komutanı olan emekli Tümgeneral İzzet Çetingöz, müşteki olarak ifade verdi. Olay günü, firari eski albay İlhami Polat ve eski yarbay Tolga Sıçrar'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar tarafından derdest edildiğini beyan eden Çetingöz, sabah saatlerinde de sanık Sıçrar ve okul dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar'ın bulunduğu kişiler tarafından rehin tutulduğu odadan ellerinin çözülerek çıkarıldığını anlattı. Gece boyunca rehin tutulduğu odadan çıkarken Sıçrar ve Acar'a okulun kurmay başkanı olan firari albay İlhami Polat'ın nerede olduğunu sorduğunu anlatan İzzet Çetingöz, kendisine, "Eşiyle helalleşip teslim olmak için okuldan ayrıldı." diye cevap verildiğini dile getirdi.

Çetingöz, darbe girişimi gecesi okulun eski binbaşı Hasan Hüseyin Eçik'in emir komutasında ele geçirildiğini, Polat tarafından darbeye yönelik faaliyetlerin yürütüldüğünü daha sonra öğrendiğini söyledi. Darbe girişiminden sonra okulda disiplin soruşturması yaptıklarını anlatan İzzet Çetingöz, delil niteliğinde olan bazı belgeleri de olayın aydınlatılması için ilgili makamlara sunduklarını aktardı. Okulda göreve başlamasından itibaren okuldaki FETÖ yapılanmasına ilişkin tedbirler almaya çalıştığını söyleyen Çetingöz, ilk olarak dekanlıkta öğrenci not sistemiyle ilgili çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Darbe girişiminden önce firari eski albay Polat'ın FETÖ ile bağlantılı olabileceğini düşündüğünü dile getiren müşteki Çetingöz, bu hususu ilgili kurumlardan sordurduğunu ancak kendisine bu konuda bir bilgi gelmediğini anlattı. Sanıkların olay gecesi okul güvenliğini sağlamak için geldikleri yönünde savunma yaptıklarını beyan eden Çetingöz, buna rağmen olay günü Lojistik Destek Komutanlığı, Emniyet Muhafız Birliği gibi okul emniyetine ilişkin görevi olan birliklere haber verilmediğini ifade etti.

İzzet Çetingöz, "İlhami Polat'ta ve Okul Dekanı Acar'da son 3 ayda bir güven patlaması oldu. Hatta Polat'a, 'Okul dekanı (Kerim Acar) beni emekli olarak görüyor galiba.' diye söylemiştim. Böyle bir çılgınca girişimi tahmin edemiyorsunuz tabii." diye konuştu. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da bazı nöbetçilerin değiştirildiğini daha sonra öğrendiğini bildiren emekli tümgeneral Çetingöz, olay günü ve ertesi gün yapılması planlanan bazı bütünleme sınavlarının ertelenmesi hususundan ise bilgisinin olmadığını belirtti. - Çapraz sorgu Beyanlarının ardından Çetingöz'ün çapraz sorgusuna geçildi. Sanık Sıçrar, İzzet Çetingöz'ün öğrencilere ilişkin FETÖ soruşturması yapılmasını sağladığına ilişkin beyanları olduğunu hatırlatarak, bunu açıklamasını istedi. Çetingöz, Kara Harp Okulu öğrencilerini 30'lu gruplara ayırarak MİT'ten soruşturulmasını istediğini ancak soruşturmanın uzun sürdüğünü, MİT'ten gelen evrakların ise Genelkurmay çatı davasının sanıklarından eski korgeneral İlhan Talu tarafından kendisinden alındığını belirtti.