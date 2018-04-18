Kara Harp Okulu darbe davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, daha önce Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmış ve haklarında hüküm verilmiş bazı eski rütbeli asker ve kursiyer teğmenler, SEGBİS ile dinlendi.

Yozgat Boğazlıyan Cezaevi'nde kalan eski yüzbaşı Volkan Kençi, eski üsteğmen Salim Başaran ile eski teğmen Rıdvan Bozdemir, daha önce başka davada ifade verdiklerini belirterek, beyanda bulunmak istemediklerini söyledi.

O gece helikopterle Genelkurmay Başkanlığına götürülen, hükümlü olarak aynı cezaevinde yatan eski kursiyer teğmenler Gökhan Aydın, Serhat Telli, Sadık Alıcıoğlu da dinlendi. Eski kursiyer teğmenler de daha önce ifade verdiklerini belirtti.

Beyanda bulunmak istemeyen tanıklar, mahkeme başkanının sorduğu soruların çoğuna "hatırlamıyorum" ve "bilmiyorum" şeklinde yanıtlar verdi.

Tanıklık yapan hükümlü eski kursiyer Oğuz Bulut da o gece başından geçenleri anlattı.

Kırıkkale Keskin ve Kayseri'deki cezaevlerinde kalan bazı hükümlülerin de tanık olarak beyanlarının SEGBİS ile alındığı duruşma yarına ertelendi.