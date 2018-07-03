Kara Harp Okulu darbe davası

Ayrıca, Topçu'dan sonra ya da önce, yine asker şahıslar Yılmaz Çevik ve Uğur Yılmaz'ın da aynı hatlardan arandığının tespiti aktarıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklardan eski albay Abdullah Topçu'nun Balıkesir il merkezindeki sekiz sabit hattan 60 kez arandığına yönelik bilgiyi paylaştı.

Mahkeme daha sonra bazı sanıkların ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütün "mahrem abileri" tarafından arandıklarına yönelik HTS tespit ve değerlendirme tutanaklarını paylaştı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Çevik ve Yılmaz'ı tanıyıp tanımadığı sorulan Topçu, bu kişileri tanıdığını söyledi. Topçu, aramaların FETÖ ile bağlantısını kesinlikle kabul etmediğini söyledi.

Çevik'in kendi emrinde ve piyade sınıfı bir personel olduğunu, Yılmaz'ın da teğmen olduğunu aktaran Topçu, aramaların herhangi bir sebeple yapılmış olabileceğini ileri sürdü.

Sanık eski öğretmen albay Zafer Alkurt da sabit hatlardan arandığına yönelik kayıtlar karşısında daha sonra konuşmak istediğini belirtti.

Duruşmada, HTS tespit ve değerlendirme tutanakları okunan diğer sanıklar da "mahrem abiler" tarafından arandıklarına yönelik iddiaları reddetti.

- Tutuklama

Mahkemede dünkü ara kararda, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık Ramazan Atım da Pozantı'dan SEGBİS vasıtasıyla duruşmaya katıldı.

Mahrem abilerce sabit hatlardan arandığına yönelik kayıtlar olduğu belirtilen Atım, yapılan aramaların sıfır saniye göründüğünü ve kim tarafından arandığını bilmediğini savundu.

Örgüt ile bağı bulunmadığını iddia eden Atım, yapılan aramaların yapıya eleman kazandırmaya yönelik olduğunu düşündüğünü, ancak kimseyle bir görüşme yapmadığını ileri sürdü.

Daha sonra görüşü sorulan duruşma savcısı, hakkında yakalama kararı bulunan sanığın tutuklanmasını talep etti.

Durumu görüşen mahkeme heyeti, Atım'ın tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın duruşmanın görüldüğü Sincan Cezaevine naklinin sağlanması için de ilgili yerlere müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Duruşma, yarına ertelendi.

