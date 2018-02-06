Kara Harp Okulu darbe davasında sona doğru

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, bu sanıklarla birlikte sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının tamamlandığını, dava dosyasına giren dijital delillere ilişkin beyanların alınacağını söyleyerek, duruşmaya ara verdi.

Duruşmada tutuklu sanıklar Uğur Doğan, Uğur Ertürk, Ümit Hamarat, Vedat Ayaz, Vedat Sevimli, Yasin Demirel, Yasin Koca, Yunus Karabela, Yunus Emre Bilgin, Yusuf Bilgin, Yusuf Koç ve Zekeriya Tüzün son savunmalarını yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve avukatları, Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda subaylık eğitimi gören askeri personelin Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterlerle nakledildiği belirtildi.

Sanıkların, "sivil halk katliamı yapmak için Genelkurmay Başkanlığına götürüldüğü ancak kursiyerlerin kullandığı eğitim tüfeklerine karargahtaki mühimmatların uymadığı" kaydedilen iddianamede, "Ankara'da topluca, aceleyle ve teçhizatlı olarak kışladan çıkmanın ancak askeri bir darbe sırasında mümkün olduğunu her mantıklı kişinin bilebileceği" vurgulandı.

Söz konusu sanıkların üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.