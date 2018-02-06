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Kara Harp Okulu darbe davasında sona doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 18:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılandığı davada, sanıklar ve avukatlarının, Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmaları tamamlandı - Davanın yarınki duruşmasında karar çıkması bekleniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılandığı davanın karar öncesi duruşması yapıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve avukatları, Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Duruşmada tutuklu sanıklar Uğur Doğan, Uğur Ertürk, Ümit Hamarat, Vedat Ayaz, Vedat Sevimli, Yasin Demirel, Yasin Koca, Yunus Karabela, Yunus Emre Bilgin, Yusuf Bilgin, Yusuf Koç ve Zekeriya Tüzün son savunmalarını yaptı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, bu sanıklarla birlikte sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının tamamlandığını, dava dosyasına giren dijital delillere ilişkin beyanların alınacağını söyleyerek, duruşmaya ara verdi.

Davanın öğleden sonraki bölümünde, telefon incelemesi yapılan sanıklardan bazıları, bilirkişi raporundaki tespitlere ilişkin beyanda bulundu.

Davanın yarınki duruşmasında mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda subaylık eğitimi gören askeri personelin Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterlerle nakledildiği belirtildi.

Sanıkların, "sivil halk katliamı yapmak için Genelkurmay Başkanlığına götürüldüğü ancak kursiyerlerin kullandığı eğitim tüfeklerine karargahtaki mühimmatların uymadığı" kaydedilen iddianamede, "Ankara'da topluca, aceleyle ve teçhizatlı olarak kışladan çıkmanın ancak askeri bir darbe sırasında mümkün olduğunu her mantıklı kişinin bilebileceği" vurgulandı.

Söz konusu sanıkların üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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