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Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı - Savcı, aralarında Kara Harp Okulu dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti - 95 sanığın "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 20 yıla kadar, 29 sanığın da "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi - Savcılık makamı, 104 kişinin tahliyesini, 16'sı firari 20 sanığın dosyasının ayrılmasını mütalaa etti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin firari 307 kişinin yargılandığı davada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, aralarında okul dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, bazı sanıkların tanık ve delillere karşı beyanda bulunmasının ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Savcı, aralarında sanık eski tuğgeneral Kerim Acar'ın yanı sıra albaylar Önder Haluk Tekbaş, Rafettin Öztürk, Ramazan Nazar, Zafer Alkurt, Abdullah Topçu'nun da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

İddia makamı, Kerim Acar ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ettiği bazı sanıklar için ayrıca "askeri komutanlıkların gaspı" suçundan müebbet hapis de istedi.

Savcı, sanıklardan 95'i hakkında "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 20 yıla kadar, 29 sanığın da "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 47'si askeri öğrenci 104 sanığın delil yetersizliği sebebiyle beraatlerini mütalaa etti.

Öte yandan aralarında eski albay İlhami Polat'ın da bulunduğu 16'sı firari olmak üzere 20 sanığın da dosyasının ayrılması istendi.

- Ara karar

Mütalaanın açıklanmasından sonra verilen aranın ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine hükmederek tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 1-31 Ekim'de görülmek üzere erteledi.

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