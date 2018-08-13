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Kara Havacılık darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşın savunma yapan sanık eski kursiyer teğmen Müslim Çağırıcı, huzurda verdiği önceki savunmasını kabul ettiğini söyledi.

15 Temmuz'da, tabur komutanının içtimada terör saldırısı endişesi olduğunu ve birliğin emniyetini alacaklarını söylediğini savunan Çağırıcı, "Ben de birliğimin emniyeti için hareket ettim." dedi.

Herhangi bir hareketliliğin olmadığı boş bir alanda başka bir kursiyer teğmenle beklediklerini iddia eden Çağırıcı, darbe girişimine katıldığına yönelik iddiaları reddetti.

Çağırıcı, sabah ilk fırsatta birlikten ayrıldıklarını belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık eski yüzbaşı Cumali Bolat da amirinin nöbetini değiştirmesini söylemesi sonrası yaptığı değişiklikten dolayı mahkemede yargılandığını öne sürdü.

Darbe girişimine yönelik eylemlere katılmadığını anlatan Bolat da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklar F.S, E.D. ve F.T. de savunma yaparak beraatlerini istedi.

Darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın duruşması, savunmaların ardından yarına ertelendi.

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