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Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi - Darbe girişiminde derdest edilerek helikopterle Akıncı Üssü'ne götürülen emekli Orgeneral Uyar, sanıklardan şikayetçi olarak davaya müdahillik talebinde bulundu, talep mahkeme heyetince kabul edildi - Müşteki Orgeneral Uyar: - "Kara Havacılığın içerisindekilerin hain olacağını hiç düşünmedim"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada, dönemin Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan emekli Orgeneral İhsan Uyar'ın beyanları alındı.

Genelkurmay Çatı Davası'ndaki beyanlarını tekrarladığını belirten Uyar, darbe girişimi günü Genelkurmayda derdest edildiğini ve helikopterle Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü hatırlatarak sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil olmak istediğini bildirdi.

Talebin ardından iddia makamının görüşünü alan mahkeme heyeti, "suçtan doğrudan zarar görme ihtimaline binaen" müşteki Uyar'ın müdahillik talebini kabul etti.

Sanık eski albay Uğur Kapan müşteki Uyar'a, "Denetlemeye geldiğiniz anda helikopterlerin hangar dışında olmasından şüphelenmediniz mi?" sorusunu yöneltti.

Uyar, "Kara Havacılık'a ait 50-60 tane sürekli dışarıda görevde olan Kara Havacılık unsuru var. Siz diyorsunuz ki bunlardan 3 tanesini fark etmediniz mi?" cevabını verdi.

Malatya'dan kalkan 3 helikopterin Ankara'ya gelmesinden bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Uyar, bu konuda kendisine bilgi verilmediğini dile getirdi.

Dönemin Kara Havacılık Hava Ulaştırma Grup Komutanı olan sanık Oğuz Yalçın da müşteki Uyar'a, 15 Temmuz akşamı Kara Havacılık Komutanlığına geliş sebebini sordu. Uyar, "Aldığım emir gereği savcıyı ve merkez komutanını götürmek için geldim." dedi.

Sanık Okan Kocakurt'un, 2 helikopterin MİT'e yasak uçuş yapacağına ilişkin ihbardan darbe girişimi olabileceğine yönelik bir değerlendirme yapıp yapmadığını sorması üzerine Uyar, bunun duyumun asılsız olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Söz konusu 2 helikopterin MİT'e yönelik olası faaliyetlerinin engellenmesine, burada bulunan pilotların birlikten gönderilmesine ya da etkisiz hale getirilmesine yönelik bir önlem alıp almadığının sorulması üzerine müşteki Uyar, "Kara Havacılığın içerisindekilerin hain olacağını hiç düşünmedim." diye konuştu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

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15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı

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