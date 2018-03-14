Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası

Genelkurmay Çatı Davası'ndaki beyanlarını tekrarladığını belirten Uyar, darbe girişimi günü Genelkurmayda derdest edildiğini ve helikopterle Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü hatırlatarak sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil olmak istediğini bildirdi.

Uyar, "Kara Havacılık'a ait 50-60 tane sürekli dışarıda görevde olan Kara Havacılık unsuru var. Siz diyorsunuz ki bunlardan 3 tanesini fark etmediniz mi?" cevabını verdi.

Malatya'dan kalkan 3 helikopterin Ankara'ya gelmesinden bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Uyar, bu konuda kendisine bilgi verilmediğini dile getirdi.

Dönemin Kara Havacılık Hava Ulaştırma Grup Komutanı olan sanık Oğuz Yalçın da müşteki Uyar'a, 15 Temmuz akşamı Kara Havacılık Komutanlığına geliş sebebini sordu. Uyar, "Aldığım emir gereği savcıyı ve merkez komutanını götürmek için geldim." dedi.

Sanık Okan Kocakurt'un, 2 helikopterin MİT'e yasak uçuş yapacağına ilişkin ihbardan darbe girişimi olabileceğine yönelik bir değerlendirme yapıp yapmadığını sorması üzerine Uyar, bunun duyumun asılsız olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Söz konusu 2 helikopterin MİT'e yönelik olası faaliyetlerinin engellenmesine, burada bulunan pilotların birlikten gönderilmesine ya da etkisiz hale getirilmesine yönelik bir önlem alıp almadığının sorulması üzerine müşteki Uyar, "Kara Havacılığın içerisindekilerin hain olacağını hiç düşünmedim." diye konuştu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.