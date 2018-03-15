Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası

Abdullah Bulut da 15 Temmuz akşamı görev yaptığı Gölbaşı TÜRKSAT'ta bulunduğunu, yayınları kesmek için gelen darbeci helikopterlerden yapılan atışla yaralandığını belirterek, davaya müdahil olmak istedi.

Müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada konuşan Ahmet Arık, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı bölgesinde yaralandığını, vatandaşların birinin de yanı başında şehit olduğunu anlattı. Arık, sanıklardan şikayetçi olarak davaya müdahillik talebinde bulundu.

Kızılay bölgesine geldiğinde tankları gördüğünü beyan eden Türkmen, bunun ardından bölgedeki insanlarla darbeciler tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kurtarmak için Genelkurmay Başkanlığına gitmeye karar verdiklerini, burada helikopterlerin de uçuş yaptığını anlattı.

Müşteki Türkmen, "Gelen ilk helikopter kavşağa 3 atış yaparak halkı sindirmeye çalıştılar. Daha sonra gelen helikopter de asker indirmeye çalıştı ama bölge ateş altında olduğundan indiremedi. Bu sırada tanklar da halkı ezmeye çalışıyordu. İlk tanktan kurtulan, arkadan gelen ikinci tankın altında kalıyordu. Tanklar etkisiz hale getirilince vatandaşlar Genelkurmayın içine girmeye başladı. Bu sırada içeriden kalkan helikopterler halkı taramaya ve bomba atmaya başladı. Ben bu sırada helikopter atışıyla yaralandım. Helikopterler yaralıları almaya çalışan vatandaşlara da ateş ediyordu." diye konuştu.

Türkmen, sanıklardan şikayetçi olarak davaya müdahillik talebinde bulundu.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislerden Alper Korkmaz, akşam saatlerinde emniyete gelen darbecilerin kendilerine teslim olmaları çağrısı yaptığını, bunu kabul etmemeleri üzerine darbecilerle aralarında çatışma yaşandığını beyan etti.