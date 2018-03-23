Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası

Darbeci helikopterlerin atışlarından birinin hemen yanına düştüğünü ve yaralandığını belirten Büter, sanıklardan şikayetçi olduğunu beyan ederek davaya müdahillik talebinde bulundu.

Polis memuru olan müşteki Osman Büter, olay günü emniyete giderek buranın güvenliğini sağlamaya çalıştığını, bu esnada darbeci helikopterlerin atış yapmaya başladığını anlattı.

Olaylar esnasında yanında bulunan oğlunun da yaralandığını aktaran Peker, "Vatandaşların üzerine ateş ettiler. Sanıklardan, bu darbeyi planlayanlardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Ömer Lütfi Peker, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine karşı koymak için oğluyla birlikte Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, burada helikopterler tarafından vatandaşlara ateş açıldığını beyan etti.

FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için görev yapan polislerden Mehmet Göksel, 15 Temmuz'da Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulunduğu sırada darbecilerin TÜRKSAT'a saldırıda bulunması üzerine buraya gittiğini söyledi.

Darbeci helikopterlerin TÜRKSAT'a atış yaptığını ancak kendisinin bir yara almadığını belirten müşteki Göksel, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

- "Burada bir tane bile canlı polis istemiyorum"

15 Temmuz gazilerinden polis memuru Remzi Baş, olay günü Ankara Emniyet Müdürlüğünde bulunduğunu ve darbecilerle mücadele ettiğini dile getirdi. Müşteki Baş, "Darbeci askerlerden biri, 'Burada bir tane bile canlı polis istemiyorum.' dedi. Bunun ardından helikopterlerden bölgeye ateş edildi. Ben de 5 ayrı yerimden yaralandım. Sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gazilerden Regaip Yıldırım da olaylar esnasında Genelkurmay Başkanlığı bölgesinde bulunduğunu, helikopterden yapılan ateşle yaralandığını belirterek, davaya müdahil olmak istediğini beyan etti.