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Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 kişinin yargılanmasına devam edildi - Savunma yapan eski teğmen Burak Han İlgün: - "Albay Oğuz Yalçın, darbe girişimini bastırmak için kışlaya gelen jandarma ekiplerine ateş etti"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Eski kursiyer teğmen Burak Han İlgün, 15 Temmuz akşamı 21.30'da kursiyer teğmenlerin gazinoda olmalarının istendiğini, belirtilen saatte gazinoya gelen tabur komutanı Yasin Candemir'in terör saldırısı olduğunu söyleyerek, silah almaları emrini verdiğini belirtti.

Silah almalarına müteakip, meydan harekat bölgesinin yakınlarında götürüldüklerini ve beklemeleri emrini aldığını bildiren İlgün, gece saatlerinde internetten haberlere baktığında darbe girişiminden haberdar olduğunu dile getirdi.

Bu saatten sonra komutanlarına durumu aktardığını, komutanlarının birlik emniyeti için beklediklerini söylediğini ileri süren İlgün, Orgeneral Ümit Dündar'ın, "Askerler kışlasına dönsün, kışlalarını terk etmesin." açıklamasından ötürü emniyet amaçlı beklemeye devam ettiğini açıkladı.

Sabah saatlerinde bulunduğu bölgeye gelen jandarmaların darbe girişiminden bahsettiğini, teslim olmalarını söylediğini anlatan İlgün, komutanlarının emriyle hareket ettiğini söylemesi üzerine jandarmaların kendisini kulede bulunan rütbeliler ile görüşmek üzere gönderdiğini belirtti.

Kulede, daha önceden tanımadığı eski albay Oğuz Yalçın'ın bulunduğunu beyan eden İlgün, "Albay Oğuz Yalçın, darbe girişimini bastırmak için kışlaya gelen jandarma ekiplerine ateş etti." dedi. İlgün, bir süre sonra da helikopterle Akıncı Üssü'ne gittiklerini aktardı.

Akıncı Üssü'ne iradesi dışında götürüldüğünü savunan İlgün, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek, beraatini istedi.

Savunma yapan teğmenler Selim Gören ve Emre Nazlıgüloğlu da suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini talep etti.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

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15 Temmuz darbe girişimi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı

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