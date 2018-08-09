Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası

Bu saatten sonra komutanlarına durumu aktardığını, komutanlarının birlik emniyeti için beklediklerini söylediğini ileri süren İlgün, Orgeneral Ümit Dündar'ın, "Askerler kışlasına dönsün, kışlalarını terk etmesin." açıklamasından ötürü emniyet amaçlı beklemeye devam ettiğini açıkladı.

Silah almalarına müteakip, meydan harekat bölgesinin yakınlarında götürüldüklerini ve beklemeleri emrini aldığını bildiren İlgün, gece saatlerinde internetten haberlere baktığında darbe girişiminden haberdar olduğunu dile getirdi.

Sabah saatlerinde bulunduğu bölgeye gelen jandarmaların darbe girişiminden bahsettiğini, teslim olmalarını söylediğini anlatan İlgün, komutanlarının emriyle hareket ettiğini söylemesi üzerine jandarmaların kendisini kulede bulunan rütbeliler ile görüşmek üzere gönderdiğini belirtti.

Kulede, daha önceden tanımadığı eski albay Oğuz Yalçın'ın bulunduğunu beyan eden İlgün, "Albay Oğuz Yalçın, darbe girişimini bastırmak için kışlaya gelen jandarma ekiplerine ateş etti." dedi. İlgün, bir süre sonra da helikopterle Akıncı Üssü'ne gittiklerini aktardı.

Akıncı Üssü'ne iradesi dışında götürüldüğünü savunan İlgün, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek, beraatini istedi.

Savunma yapan teğmenler Selim Gören ve Emre Nazlıgüloğlu da suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini talep etti.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

