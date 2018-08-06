Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.
Tutuksuz sanık Mustafa Kocaarslan, darbe girişimine ilişkin bir dava kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığını belirterek, dosyasının ayrılmasını istedi.
Hazırlık ve yargılama aşamasındaki beyanlarını tekrarlayan Kocaarslan, FETÖ'nün "cemaat" olarak bilindiği yıllarda dini duygularla bu yapının sohbetlerine katıldığını söyledi.
Hiçbir örgütsel amaç taşımayan bu durumun yıllar sonra suçlama konusu yapılabileceğini düşünmediğini dile getiren Kocaarslan, o dönem görüştüğü örgüt üyesi kişilere ilişkin gerekli bilgileri emniyet güçleriyle paylaştığını anlattı.
Zamanla örgüt üyeleriyle görüşmeyi azalttığını, 2011'de ise tamamıyla ilişkisini kestiğini savunan Kocaarslan, "Örgüt üyesi olacağıma ilişkin somut bir delil bulunmamaktadır. Kurmay olamadım, yurt dışı görevini hak ettiğim halde gönderilmedim. Görevimden ihraç edilmedim, açığa alındım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, 2013'te FETÖ'nün ankesörlü telefonla iletişim kurma yöntemini kullandığına ilişkin dava dosyasına gelen evrakı sanık Kocaarslan'a verdi.
Başkan Dik, Kocaarslan'ın buna ilişkin savunmasını avukatıyla görüştükten sonra yapmasını istedi.
Aynı suçtan yargılanan tutuklu sanık Halil Karabulut da darbe girişimi davası sanığı olamayacağını iddia ederek, olay tarihinde Malatya'da görevli olduğunu söyledi.
Hazırlık aşamasındaki beyanlarını reddeden Karabulut, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.
Tutuklu sanık Alican Koç da önceki beyanlarını kabul ettiğini, yargılama sonucunda suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak, beraatini istedi.
Duruşmaya ara verildi.
İran'a yaptırımlar devrede! Türkiye de etkilenecek!
Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi
Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe
Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...
Burası ne Ege, ne Akdeniz ama bayram tatili için şimdiden yüzde 100 doldu!
Hem suçlu hem güçlü! Başka biriyle yakalanınca kocasının penisini ısırarak kopardı!
İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi
650 yıllık Artuklu Hamamı yeni yerine taşınıyor
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum