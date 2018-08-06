Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Mustafa Kocaarslan, darbe girişimine ilişkin bir dava kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığını belirterek, dosyasının ayrılmasını istedi.

Hazırlık ve yargılama aşamasındaki beyanlarını tekrarlayan Kocaarslan, FETÖ'nün "cemaat" olarak bilindiği yıllarda dini duygularla bu yapının sohbetlerine katıldığını söyledi.

Hiçbir örgütsel amaç taşımayan bu durumun yıllar sonra suçlama konusu yapılabileceğini düşünmediğini dile getiren Kocaarslan, o dönem görüştüğü örgüt üyesi kişilere ilişkin gerekli bilgileri emniyet güçleriyle paylaştığını anlattı.

Zamanla örgüt üyeleriyle görüşmeyi azalttığını, 2011'de ise tamamıyla ilişkisini kestiğini savunan Kocaarslan, "Örgüt üyesi olacağıma ilişkin somut bir delil bulunmamaktadır. Kurmay olamadım, yurt dışı görevini hak ettiğim halde gönderilmedim. Görevimden ihraç edilmedim, açığa alındım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.