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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 12:46 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'yı vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 kişinin yargılandığı davada sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Mustafa Kocaarslan, darbe girişimine ilişkin bir dava kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığını belirterek, dosyasının ayrılmasını istedi.

Hazırlık ve yargılama aşamasındaki beyanlarını tekrarlayan Kocaarslan, FETÖ'nün "cemaat" olarak bilindiği yıllarda dini duygularla bu yapının sohbetlerine katıldığını söyledi.

Hiçbir örgütsel amaç taşımayan bu durumun yıllar sonra suçlama konusu yapılabileceğini düşünmediğini dile getiren Kocaarslan, o dönem görüştüğü örgüt üyesi kişilere ilişkin gerekli bilgileri emniyet güçleriyle paylaştığını anlattı.

Zamanla örgüt üyeleriyle görüşmeyi azalttığını, 2011'de ise tamamıyla ilişkisini kestiğini savunan Kocaarslan, "Örgüt üyesi olacağıma ilişkin somut bir delil bulunmamaktadır. Kurmay olamadım, yurt dışı görevini hak ettiğim halde gönderilmedim. Görevimden ihraç edilmedim, açığa alındım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, 2013'te FETÖ'nün ankesörlü telefonla iletişim kurma yöntemini kullandığına ilişkin dava dosyasına gelen evrakı sanık Kocaarslan'a verdi.

Başkan Dik, Kocaarslan'ın buna ilişkin savunmasını avukatıyla görüştükten sonra yapmasını istedi.

Aynı suçtan yargılanan tutuklu sanık Halil Karabulut da darbe girişimi davası sanığı olamayacağını iddia ederek, olay tarihinde Malatya'da görevli olduğunu söyledi.

Hazırlık aşamasındaki beyanlarını reddeden Karabulut, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Alican Koç da önceki beyanlarını kabul ettiğini, yargılama sonucunda suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak, beraatini istedi.

Duruşmaya ara verildi.

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