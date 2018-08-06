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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'yı vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 kişinin yargılandığı davada sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklar eski üsteğmen Anıl Korkmaz ve Çağatay Taha Çolakoğlu, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Mahkeme huzurundaki ilk savunmasını tekrarlayan Korkmaz, darbe girişiminde yer almadığını, bu yönde iddianamede somut bir delilin bulunmadığını savundu.

Korkmaz, yasa dışı bir emre uymadığını ve yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını iddia ederek beraatini istedi.

- Komutanlarından şikayetçi oldu

Sanık Çolakoğlu da olay tarihinde kursiyer teğmen olduğunu, konumu nedeniyle emir vermeye yetkili olmadığını ifade etti.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini belirten Çolakoğlu, iradesi dışında gelişen bu duruma neden olan komutanlarından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Çolakoğlu, yargılama sonunda beraatini talep etti.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

- Savcılık mütalaası

Öte yandan, Cumhuriyet savcısının 23 Mayıs 2018'de sunduğu mütalaasında, MİT, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 86 sanık için birer kez, 36 sanık için ise 4 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 5 bin 736 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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