Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanık eski kursiyer teğmen Fatma İnce, üzerine atılı suçları kabul etmedi.
Darbe girişiminin yaşandığı dönemde 24 yaşında olduğunu belirten İnce, daha önce darbe görmediğini ve 10 aylık bir kursiyer teğmen olarak bu durumu anlamadığını iddia etti.
Kendisine nöbet görevi verildiğini ve karargah önünde nöbet tutturulduğunu anlatan İnce, buradaki bir askerin tüfeğini aldığını ve omzuna asarak dolandığını savundu. İnce, bu silahta mühimmat bulunup bulunmadığını dahi bilmediğini öne sürdü.
Gece uykusu geldiği için bir süre uyuduğu, silah sesleri sonrası korkudan yanındaki diğer kursiyerlerle lavabo altına saklandığı iddiasını dile getiren İnce, sabah başka bir arkadaşıyla arabasına binerek kışladan ayrıldığını söyledi.
Girişimin başarıya ulaşması için fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket etmediğini savunan İnce, darbe girişimine katılmadığını ileri sürdü.
FETÖ üyesi olmadığını iddia eden İnce, vatanını ve milletini sevdiğini anlattı. Sanık İnce, beraat talebinde bulundu.
Sanık eski kursiyer teğmen Nuri Yüksel de hakkındaki suçlamaları reddetti.
Darbe girişimine iştirak etmediğini, FETÖ ile bir bağı bulunmadığını öne süren Yüksel, tahliyesi ve beraatini istedi.
Duruşmaya öğle arası verildi.
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