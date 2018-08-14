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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanık eski kursiyer teğmen Cihangir Can, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Can, ders başarısızlığı olduğu için etüt maksatlı birliğe çağrıldıklarını belirterek, darbe maksadıyla birliğe gitmediğini savundu.

Sonrasında "Genelkurmay'a saldırı var." denilerek birliğin çeşitli yerlerinde kullanıldıklarını anlatan Can, "Biz, birliğin güvenliğini takviye ediyoruz sandık." diye konuştu.

Telefon kullanamadıkları ve televizyon izlettirilmediği için haber alma özgürlüklerinin engellendiğini öne süren Can, bu nedenle gece boyunca darbe girişiminden de haberdar olmadıklarını iddia etti.

Can, darbeye teşebbüs etmediğini ve sabaha kadar bu yönde herhangi bir eylemde bulunmadığını ileri sürerek, sabah olduğunda da kursiyer teğmen Fatma İnce'nin aracıyla kışladan ayrıldıklarını anlattı.

Cihangir Can, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın duruşmasına, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz FETÖ Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi kara havacılık komutanlığı darbe davası Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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