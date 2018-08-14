Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Telefon kullanamadıkları ve televizyon izlettirilmediği için haber alma özgürlüklerinin engellendiğini öne süren Can, bu nedenle gece boyunca darbe girişiminden de haberdar olmadıklarını iddia etti.

Sonrasında "Genelkurmay'a saldırı var." denilerek birliğin çeşitli yerlerinde kullanıldıklarını anlatan Can, "Biz, birliğin güvenliğini takviye ediyoruz sandık." diye konuştu.

Can, ders başarısızlığı olduğu için etüt maksatlı birliğe çağrıldıklarını belirterek, darbe maksadıyla birliğe gitmediğini savundu.

Can, darbeye teşebbüs etmediğini ve sabaha kadar bu yönde herhangi bir eylemde bulunmadığını ileri sürerek, sabah olduğunda da kursiyer teğmen Fatma İnce'nin aracıyla kışladan ayrıldıklarını anlattı.

Cihangir Can, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın duruşmasına, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

