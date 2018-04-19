Kara Havacılık Komutanlığı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tanık beyanları alındı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ü.T, olay gecesi Askeri İtfaiye ve Kırım Kurtarma Takım Komutanlığında nöbetçi olduğunu beyan etti. Akşam saatlerinde garaj nöbetçisinin, bir yüzbaşının tüm personeli çağırdığını söylemesi üzerine garaj bölgesine gittiğini ifade eden Ü.T, "Üzerinde tulum bulunan yüzbaşı Mehmet Sümer, garaj bölgesindeki personele, 'Kara Havacılık Okul Komutanının emri ile itfaiye takımının emir komutası bende' dedi. Daha sonra oradaki herkesten telefonları topladı." diye konuştu. Ü.T, Sümer'in emriyle yangın söndürme araçlarından birini Fidanlık nizamiyesine, diğerini kule bölgesine, kırım kurtarma aracını ise Helsim binasına götürdüklerini söyledi. Sümer'in, üzerinlerinde silah olup olmadığını sorması üzerine, "Biz itfaiyeciyiz. Bizim silahla işimiz yok" diye karşılık verdiğini belirten Ü.T, daha sonra ağaçlık bölgeye geçtiklerini ve sabaha kadar beklediklerini ifade etti.

- "Ne kadar helikopter varsa mühimmat doldurup Ankara’ya gelin" Tanık F.T. de olay tarihinde Taarruz Helikopter Taburunda bölük komutanlığı yaptığını, bölüğünün, 15 Temmuz'da terörle mücadele operasyonları kapsamında Hakkari'de görevli olduğunu anlattı. Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından hava sahasının kapatıldığına ilişkin emrin kendisine tebliğ edildiğini aktaran F.T, gece saat 00.20 sıralarında yarbay Özcan Karacan'ın cep telefonundan kendisini aradığını ve bir kol taarruz helikopterini, ekibiyle beraber alarak acilen ve kimseye sormadan Hakkari'den Ankara'ya gelmesini emrettiğini iddia etti. F.T, bu durumu sıralı amirlerine söylediğini, o sırada haberlerden de gelişmeleri takip ettiğini, darbe girişimini görünce kalkış yapmadan beklemede kalınması konusunda karar aldıklarını belirtti. İlerleyen saatlerde Diyarbakır AH-1P Kobra ekip komutanı yüzbaşı Erdem Celfiş'in kendisini aradığını ve Özcan Karacan'ın kendisine verdiği emrin aynısını ona da verdiğini öğrendiğini belirten F.T sözlerini şöyle sürdürdü: