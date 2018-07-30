Kara Havacılık Komutanlığı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.
Olay tarihinde Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne getiren eski pilot albay Uğur Kapan, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde de esasa ilişkin savunmasını sürdürdü.
İddianamede ve esasa ilişkin mütalaada FETÖ üyesi olmakla suçlandığını belirten Kapan, soruşturma ve yargılamada gelinen aşamada örgüt üyeliğine delil sayılabilecek somut bir delilin elde edilemediğini ileri sürdü.
Olay günü mesainin bitmesine rağmen kışlada kalarak darbeye katıldığı gerekçesiyle örgüt üyesi kabul edildiğini belirten Kapan, FETÖ üyesi olmadığı ve darbe girişiminde bulunmadığını savunarak mahkeme heyetinden beraatini istedi.
Kapan'ın ardından savunması için huzura alınan eski albay Mustafa Durmuş, savunmasını avukatının yapacağını belirtti. Durmuş'un avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu beyan ederek beraat talebinde bulundu.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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