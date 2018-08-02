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Kara Havacılık Komutanlığı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 20:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'yı vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanıklı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski albay İsmail Yolcu, Kara Havacılık Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme üyesi olduğunu belirtti.

Olay günü envantere yeni giren CH-47 helikopterini görmek için Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini öne süren Yolcu, içeri girdikten sonra bir kargaşa olduğunu, karargahın etrafında gördüğü askerlere ne olduğunu sorduğunda, terör tehdidi nedeniyle tahliye uçuşu yapıldığı yanıtını aldığını anlattı.

Meydana saldırı tehdidi haberi üzerine Vedat Seven ile hangar bölgesine geçtiğini ifade eden Yolcu, "Bu duruma uçucu olan biri kayıtsız kalamaz. Ben sadece yardım maksatlı orada bulundum. Helikopterin de gidilen yerden personel getireceğini düşündüm." diye konuştu.

Gittikleri yerin neresi olduğunu bilmediğini ve indiklerinde Akıncı Üssü'ne geldiğini fark ettiğini ileri süren Yolcu, indikten sonra herhangi bir uçuş gerçekleştirmediğini, sabah olunca da emniyet güçlerine sığındığını savundu.

FETÖ üyesi olmadığını, kimseden yasa dışı emir ve talimat almadığını iddia eden Yolcu, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı

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